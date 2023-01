Brouwerij Ruimtegist sponsort Kortrijkse Ultimate Frisbee Club

De Kortrijkse Ultimate Frisbee Club, bij de beste clubs van het land, heeft er een nieuwe sponsor bij. Stadsbrouwerij Ruimtegist financiert de professionele frisbees van de club. “Als grote fan van de frisbeesport lag het voor ons voor de hand om de KUFC te sponsoren”, zegt zaakvoerder Arn Simoens.

De KUFC telt op dit moment zo’n 75 leden. Frisbee is sinds 2015 een Olympische sport en sindsdien vinden steeds meer mensen hun weg naar het frisbee veld. De Kortrijkse stadsbrouwerij Ruimtegist wil de sport, en vooral de Kortrijkse Ultimate Frisbee Club, ondersteunen in die groei en wordt vanaf heden trotse sponsor. De KUFC speelt sinds dit jaar in de top 24 van België en enkele jeugdspelers zijn geselecteerd voor de nationale selectie. De club krijgt van Brouwerij Ruimtegist alle professionele discs waarmee ze zowel op training als op officiële toernooien zullen spelen. “Het zijn Eurodiscs die 100% hernieuwbaar gemaakt zijn. We kozen bewust voor de Europese, officiële, disc in plaats van de Amerikaanse. Lokaal en hernieuwbaar is voor ons heel belangrijk op alle niveaus”, zegt Arn.

Bij de Kortrijkse Ultimate Frisbee Club zijn ze uiteraard opgetogen. “Het is heel welgekomen dat Brouwerij Ruimtegist onze club ondersteunt. Iedere woensdag is er training voor de volwassenen en de jeugd dus bij deze is iedereen welgekomen om bij ons te komen spelen”, besluit Mattias Vangroenweghe, trainer bij de KUFC.