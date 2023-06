Brouwerij Maenhout heeft nieuwe eigenaar, stichters Thijs en Birgit nemen afscheid van het brouwersbestaan: “Naam blijft wel behouden”

Thijs Maenhout (43) en Birgit De Rammelaere (44) nemen afscheid van brouwerij Maenhout. De brouwerij achter Koeketiene, Blinde Mol en het Ferre-bier heeft een nieuwe eigenaar, die van plan is om de productie te verhuizen naar Oostnieuwkerke. Al blijven de naam ‘Maenhout’ en de bekende bieren wel behouden.

Thijs en zijn echtgenote hielden in 2009 brouwerij Maenhout boven de doopvont, eerst in de Tieltstraat in Meulebeke, sinds 2014 in een ruimer pand in de Brugsesteenweg in Pittem. Daar werd in 2021 nog een grondige rebranding doorgevoerd, met de lancering van zeven verschillende Ferre-bieren, vernoemd naar de Pittemse astronoom en missionaris Ferdinand Verbiest. Maar voor Thijs en Birgit eindigt het verhaal nu. “We hebben vijftien mooie jaren gehad, maar Thijs en ik vonden dat de tijd gekomen was voor een nieuw hoofdstuk”, zegt Birgit. “Het brouwersbestaan is keihard werken. Bovendien zijn de grondstoffen er niet goedkoper op geworden, waardoor de marges onder druk staan. Bij alle brouwerijen, trouwens. Op een bepaald moment vroegen we ons af of het sop de kolen nog wel waard was. Eind vorig jaar hebben we de knoop definitief doorgehakt en zijn we actief op zoek gegaan naar een overnemer.”

Die overnemer is brouwer Pieter Maes (43) uit Oostnieuwkerke. Zijn vader Jozef Maes (80) gaf Birgit en Thijs destijds advies bij de opstart van hun brouwerij in Meulebeke. “Mijn vader startte in 1968 bij brouwerij Vanhonsebrouck en als kind ging ik al vaak mee met mijn vader naar de brouwerij”, vertelt Pieter. “Zo kreeg ik zelf ook de microbe te pakken en sinds 2009 werk ik bij brouwerij De Brabandere. Maar de droom van een eigen brouwerij is altijd overeind gebleven. Toen Birgit en Thijs mijn vader vertelden dat ze een overnemer zochten ging de bal aan het rollen. Maenhout is per slot van rekening een sterke naam met mooie merken onder de vleugels en ik ga dat verhaal met veel plezier verder zetten.”

Daar zijn Birgit en Thijs blij om. “Als onze bieren een stille dood waren gestorven was het helemaal anders geweest. Ons werk en onze merken zullen dankzij Pieter blijven bestaan, al zullen ze straks wel op een andere locatie gebrouwen worden. Uiteraard zitten we met een dubbel gevoel, maar het is erg fijn dat de klanten op beide oren kunnen slapen. Wat er gaat gebeuren met de brouwerij in Pittem? In de loop van de zomer gaat de brouwinstallatie verhuizen naar Oostnieuwkerke. Thijs, die nu al deeltijds werkt als programmeur, gaat straks fulltime aan de slag en ik ga een nieuwe job zoeken. Ons verhaal stopt, maar dat van onze biertjes niet.”

Wanneer de nieuwe brouwerij in Oostnieuwkerke operationeel zal zijn ligt nog niet helemaal vast. (SV)