Brouwerij Het Sas is 450 jaar en iedereen mag meevieren

Brouwerij Het Sas van Leroy Breweries mag 450 kaarsjes uitblazen en is daarmee de oudste familiebrouwerij van West-Vlaanderen en de tweede oudste nationaal. Na 450 jaar staat ook nog altijd dezelfde familie aan het roer, intussen de 11de generatie. Reden genoeg dus om te feesten met onder andere een driedaagse in de brouwerij.

De fundamenten van Brouwerij Het Sas, in de volksmond Brouwerij Leroy, werden gelegd in 1572 door Carolus – Karel – Leroy. In 1915, in WO I, werd de toenmalige brouwerij aan het sas tussen Steenstraete en Boezinge platgebrand en in 1924 in het dorp heropgestart. Anno 2022 staat ze er nog steeds en staat met Philip (62) Leroy en zonen Karel (32) en Bruno (27) de 10de en 11de generatie – van nog steeds dezelfde familie – aan het roer. Sinds 2016 is Leroy Breweries de koepelnaam van Brouwerij Het Sas en Brouwerij Van Eecke in Watou, die sinds 1624 actief is.

De brouwerij is goed voor een jaarlijkse productie van 50.000 hectoliter gerstenat en heeft 25 medewerkers in dienst. Met 450 jaar op de teller is Leroy de oudste familiebrouwerij van West-Vlaanderen en de tweede oudste nationaal. Hommelbier is het paradepaardje van de brouwerij met ook onder andere bieren als Sas Pils en Kapittel. “Het moet gevierd worden dat we 450 jaar bestaan en dat doen we in september met enerzijds enkele privéfeesten op maandag voor genodigden. Op 5 september waren dat de collega-brouwers uit heel België en buitenlandse klanten. Op 12 september de drankhandelaars en collega’s van onze verkopers. Op vrijdag 19 september is dat voor de horeca en onze eigen medewerkers van de brouwerij. Het laatste weekend van september is iedereen welkom”, legt Bruno, die voor de gelegenheid eventmanager is, uit. “We beginnen op vrijdag 23 september met een fuif, met een dj van 18 tot 1 uur.”

Gezellig samenzitten en rustig genieten van een biertje

Bierliefhebbers

“Zaterdag 24 september is meer gericht op de bierliefhebbers. Iedereen kan hier van 14 tot 22 uur onze bieren proeven aan normale prijzen en er zal ook een foodtruck staan. Er is natuurlijk ook frisdrank beschikbaar. Zondag 25 september van 14 tot 21 uur is dan meer een familiedag met plezier voor jong en oud. Er is onder andere een springkasteel en petanquebanen. Bedoeling is gezellig samenzitten met of zonder gezin en rustig genieten van eventueel een biertje. Ook de foodtruck zal er staan. We houden het tijdens dat laatste weekend speciaal laagdrempelig om iedereen de gelegenheid te geven om erbij te zijn. De inkom is altijd gratis, drank en eten zijn te betalen. Ingang via de brouwerij, Diksmuidseweg 404.” (FB)