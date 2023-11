Brouwerij De Leite viert 15de verjaardag met uniek bier: “Blonde tripel met vleugje rum”

Brouwerij De Leite uit Ruddervoorde bestaat 15 jaar en brengt voor deze gelegenheid het verjaardagsbier 15 uit. Het werd een exclusieve Magnumfles met een rum-infused blonde tripel met een alcoholpercentage van 12 procent.

Luc Vermeersch richtte in 2008 Brouwerij De Leite op. Het was de logische stap na een periode van gepassioneerd hobbybrouwen. In de nieuwe gebouwen van hun toenmalig bedrijf Helbig Luc, creëerden ze in 2004 een hartelijke ontmoetingsplaats. Het kleine brouwerijtje van 30 liter verhuisde daarom van het tuinhuis naar de showroom van het bedrijf. De brouwinstallatie van 30 liter werd er al gauw eentje van 500 liter. De markt reageerde enthousiast en de vraag nam toe, waarop Luc opnieuw investeerde om in dezelfde gebouwen een brouwerij met een capaciteit van 6.000 liter op poten te zetten. In december 2021 liet de brouwer zijn eerste liefde, het bedrijf Helbig, over. “Het plan was om mij volop te smijten in het brouwavontuur, meteen ook mijn ‘verzekering’ tegen het gapende zwarte gat”, lacht Luc. “Maar corona temperde tijdelijk mijn enthousiasme. De hele horecamarkt lag immers plat. Maar dat keerde vlug. De eerste tekenen van herstel waren nog niet helemaal zichtbaar toen ik de overname van Paljas bekent maakte.” De bieren van Paljas werden voor de overname door derden gebrouwen. Daarna vloeiden ze uit de Ruddervoordse tanks.

Brouwerij De Leite telt ondertussen veel bieren in zijn assortiment. De meeste luisteren naar heel speciale familienamen. Zo vind je bij brouwerij De Leite naast het Paljas-gamma, een Femme fatale, Enfant Terriple, Ma Mère Spéciale en zure bieren zoals Cuvée Mam’Zelle en Cuvée Oncle Pol.

eenvoud

Het verjaardagsbier kreeg een sober en fijn gestileerd etiket. De Leite koos voor een diep uitgegiste tripel en voegde er rum aan toe. De fijne smaak van deze exclusieve godendrank geeft aan het bier met een alcoholpercentage van twaalf procent, een zeer mooie en warme gloed. Deze keer koos het team niet voor een speelse Franse naam, maar prijkt op het zwarte etiket eenvoudigweg 15. Ook de fles is uniek. Voor het eerst in haar geschiedenis brengt Brouwerij De Leite een magnumfles uit. Elk van de slechts 100 flessen kreeg een nummer en de handtekening van brouwer Luc Vermeersch.