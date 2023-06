Brouwerij De Halve Maan verkozen tot Onderneming van het Jaar op eerste editie Brugge Awards

In het Beurs Meeting en Congres Center (BMCC) vond maandagavond de eerste editie plaats van de Brugge Awards. Negen onderneming in evenveel categorieën vielen er in de prijzen maar de hoofdprijs was voor brouwerij De Halve Maan, als Onderneming van het Jaar.

De Brugge Awards, een initiatief van Stad Brugge en het ondernemersplatform Brugge.inc, heeft als doel de Brugse ondernemers op een positieve manier in de kijker te zetten. Tegelijk is de awardshow zelf, in het BMCC, een ideaal netwerkmoment. Negen ondernemingen uit uiteenlopende categorieën gingen met een award naar huis. Voor acht categorieën werd de winnaar al op voorhand door een deskundige jury, met ook deskundigen van buiten Brugge bepaald. Maar de ‘hoofdprijs’, namelijk de Onderneming van het Jaar, werd de avond zelf gekozen door het publiek en die ging naar brouwerij De Halve Maan.

Deze Brugse familiebrouwerij werkte zich vorig jaar nog in de kijker met de ingebruikname van een hypermoderne bottelarij. Ook De Republiek, het cultuurhuis met bijhorende horecazaak, kreeg een bijzonder onderscheiding: die van Brugs Ambassadeur voor de laagdrempelige manier waarmee ze er Bruggelingen verbinden. De award voor shoppingbeleving ging naar bloemenkunstenaar en interior designer Frederiek Van Pamel en Glasramen Birgit Verplancke ging naar huis met de Start-up award. De Tech Scale-up award is voor softwareontwikkelaar Secure Code Warrior en de Flavourite Bruges Awards is voor The Chocolate Line, het chocoladebedrijf van Dominique en zoon Julius Persoone.

Aterlier Flori, het veganistische restaurant dat onlangs verhuisde van de Korte Vulderstraat naar de Jozef Suvééstraat mocht dan weer de award voor Verrassende horeca mee naar huis nemen terwijl de Green Award ging naar Verimpex, het bedrijf dat ijzersterke vloermatten ontwikkelt op basis van gerecycleerde vliegtuigbanden. De award voor ‘Nieuwbouw-Renovatie’ tenslotte ging naar het project Weylerkazerne, gerealiseerd door architectenbureau Salens en bouwheer VDD Project Development. Schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit) is alvast van plan een vervolg te breien aan dit evenement: “De grote belangstelling toont aan dat de Brugge Awards een vaste waarde kan worden in ondernemend Brugge.”