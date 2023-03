Brouwerij De Halve Maan uit Brugge sponsort dit jaar het immens populaire tv-programma De Mol

Vanaf zondag 19 maart gaat Vlaanderen weer massaal op zoek naar De Mol. Brouwerij De Halve Maan hangt dit seizoen zijn wagentje aan het immens populaire tv-programma van Play4 om de naamsbekendheid van Brugse Zot te vergroten over héél Vlaanderen.

Met de ondergrondse pijpleiding in 2016 en de nieuwe bottelarij vorig jaar haalde De Halve Maan al enkele keren de nationale media. Na kleinschaligere en vooral lokale campagnes wil de Brugse brouwerij dit jaar groots en op nationaal niveau uitpakken. En dat doet het meteen door de handen in elkaar te slaan met een van de populairste tv-programma’s ooit: De Mol. “Het is een statement”, zegt marketing manager Thibault Demuynck. “We zijn niet langer enkel ‘het Brugse stadsbier’, maar willen heel Vlaanderen warm maken voor onze heerlijke Brugse Zot. We zijn al sinds de lancering van Brugse Zot in 2005 sterk aan het groeien en willen via dit partnership de tendens voortzetten.”

Het doel van de forse nationale campagne is om de Brugse Zot blond, het vlaggenschip van de brouwerij, nog meer bekend te maken buiten de West-Vlaamse grenzen. Zo zal het bier te zien zijn in spotjes voor, tijdens en na het programma en zal het omkaderend programma Café De Mol volledig in een ‘zot’ jasje zitten. Net zoals bij het tv-programma zelf blijft alles nog wat geheimzinnig. Online loopt nu al een campagne onder het motto: Wie houdt ons dit jaar voor de zot?

Code op kroonkurken

“Wat we wel al kunnen zeggen is dat we 1.000 zotte prijzen zullen weggeven. Drie maanden lang, zolang het programma loopt, zal er op onze kroonkurken een mysterieuze code staan. Bij het bestellen van een verse getapte Brugse Zot op café zal je de code via een kraslotje krijgen. Die code zal je op een speciale actiepagina kunnen ingeven. We mikken vooral op een stijgende naamsbekendheid. Extra verkoop zou leuk meegenomen zijn, maar dat is in de eerste fase niet onze hoofdbedoeling. Deze campagne past in een langetermijnvisie.”

De zoektocht naar De Mol gaat van start op zondag 19 maart. Een week eerder, op 12 maart, worden de kandidaten bekend gemaakt in Café De Mol, waarin Brugse Zot dus een zeer prominente plaats zal krijgen.