Brouwerij De Halve Maan Brugge haalt crowdlending van 2 miljoen euro op in minder dan 24 uur

De Brugse familiale brouwerij De Halve Maan slaagde er in om in nog geen dag de nodige crowdlending voor een waterzuivering en 750 zonnepanelen binnen te halen. In minder dan 24 uur tijd werd de beoogde 800.000 euro opgehaald.

Financiering zoeken bij klanten en sympathisanten, bij het brede publiek kortom, is geen nieuw verhaal voor brouwerij De Halve Maan. De brouwerij van Brugse Zot, Straffe Hendrik en Brugs Tarwebier haalde in 2016 al 400.000 euro op voor de financiering van haar intussen legendarische bierpijpleiding tussen de historische brouwerij in het stadscentrum en de bottelarij in de rand van de stad.

“Toen werden de investeerders in diverse bierpakketten vergoed voor hun inbreng. Nu willen we opnieuw beroep doen op het publiek, en dan vooral op de mensen die onze brouwerij een warm hart toedragen, voor nieuwe investeringen die vooral gericht zijn op duurzaamheid”, zo liet managing director van De Halve Maan Xavier Vanneste woensdag verstaan.

Hypermoderne waterzuiveringsinstallatie

De brouwerij ging in zee met het crowdlendingplatform Win Winner, gespecialiseerd in het samenbrengen van bedrijven en investeerders, om maar liefst 2 miljoen euro aan leningen bijeen te krijgen. Het bedrag moet dienen voor het financieren van een hypermoderne waterzuiveringsinstallatie en zo’n 750 zonnepanelen.

Via zogenaamde ‘historische financiers’ werd voorafgaand aan de publieke bekendmaking van de crowdlending al 1.200.000 euro opgehaald dus de brouwerij ging woensdag nog op zoek naar 800.000 euro bij het brede publiek. De leningen hebben een looptijd van vijf jaar en de brutorente bedraagt 5 procent.

Community betrekken

En wat blijkt nu : nog geen 24 uur later werd het beoogde bedrag al binnen gehaald. “Bij de aanleg van onze ondergrondse bierpijpleiding zagen we al hoe belangrijk het is om onze ‘community’ te betrekken in een duurzaam en innovatief verhaal. Ook nu bij onze verdere verduurzaming wilden we het publiek betrekken en en dus duidelijk met een enorm groot succes!”, klinkt zaakvoerder Xavier Vannerste tevreden.

“De mensen willen verbonden zijn met een authentiek verhaal en worden zo trotse ambassadeurs voor de brouwerij. We willen alvast alle investeerders danken voor hun vertrouwen.”

Record gebroken

Ook bij het crowdlendingplatform WinWinner reageren ze bijzonder enthousiast. “We hebben de lat voor de brouwerij bewust hoog gelegd. Dat het zo snel zou gaan, dat hadden we echt niet verwacht”, zegt Investor Relation Manager SamVincke. “We verbreken ons vorige dagrecord van 110.500 met glans!”

“De leningen, vanaf 500 euro, hebben een looptijd van vijf jaar en de brutorente bedraagt 5 procent; dus dat lijkt me zeker in deze tijden toch een mooie investering.”

