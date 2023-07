Brouwerij De Brabandere opnieuw in de prijzen op de World Beer Challenge 2023

Brouwerij De Brabandere uit Bavikhove haalt maar liefst vijf medailles op de prestigieuze World Beer Challenge. Goud voor Bavik Super Pils en Bavik Super Wit en zilver voor Petrus Aged Pale, Petrus Blond en RED by Petrus. Daarbovenop komen ze met deze prijzen als de beste Belgische brouwerij uit de wedstrijd en staan ze ook meteen in de top tien van alle deelnemende brouwerijen.

“Het is een mooie bevestiging door een jury van internationale bierkenners voor het werk dat we verrichten om absolute topkwaliteit aan te bieden. Een uniek brouwproces waarbij er geen compromissen moeten gesloten worden, blijft nog steeds de sleutel tot succes”, zegt meesterbrouwer Sam Quartier.

De West-Vlaamse meesterbrouwers van De Brabandere brouwen al sinds 1894 tal van bieren die nationaal en internationaal veel erkenning krijgen. Volgend jaar bestaan ze 130 jaar. “Authenticiteit, vakmanschap, kwaliteit en passie voor het werk zijn waarden die we al die tijd vooropstellen, reeds vijf generaties lang. We vallen wel vaker in de prijzen, maar wennen doet het nooit”, zegt Albert De Brabandere, CEO van Brouwerij De Brabandere.

Medailles

Brouwerij De Brabandere won goud in de topcategorie ‘International-Style Pilsener’ met Bavik Super Pils. Na tal van gouden medailles mag er alweer een gouden plak bij. Daarbij kreeg Bavik Super Pils een topscore van 98 op 100. Bavik Super Wit mag ook een gouden medaille opspelden in de categorie ‘Belgian-Style Witbier’. Verder krijgen drie bieren uit het Petrus-gamma een zilveren medaille: Petrus Aged Pale (Other Belgian-Style Sour Ale), Petrus Blond (Belgian-Style Blonde Ale) en RED by Petrus (Fruited Wood and Barrel – Aged Sour).