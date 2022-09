Brooklyn opent denim repairshop in de KIOSK

Onder de noemer PIMP IT. FIX IT. TRANSFORM IT, opent Brooklyn een repairshop in de KIOSK op de Grote Markt. Je kan er je jeans laten herstellen of pimpen tot een volledig uniek exemplaar.

Met de repairshop wil Brooklyn hun visie op duurzaamheid tot bij de burger brengen. Vier weekends in september zal het team van Brooklyn je assisteren bij het herstellen en pimpen van je (oude) jeansbroeken en ander textiel. Je brengt zelf je item(s) naar keuze mee. Zij herstellen de scheuren, plakken coole patches, versnijden en transformeren je textiel om op die manier ook de levensduur te verlengen. Jij gaat naar huis met een volledig unieke jeans. Op 3 en 4 september is Kortrijkse creatieveling Fleur Sintobin te gast in de KIOSK.

Ze gaat aan de slag met de Sashiko-techniek, een eeuwenoude Japanse techniek om met stekenpatronen stof te decoreren. Dit van 10 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur. Op 9 en 10 september kan je er terecht voor de reparatie van jouw Nudie Jeans door het Nudie Jeans team. Dit van 12 tot 17 uur. Op 17 en 24 september kan je langsgaan voor allerhande retouches zoals een broek inkorten, een knoop aannaaien, (jeugdbeweging)badges opnaaien, enzovoort. Daarnaast kan je jouw textiel pimpen of personaliseren aan de hand van borduursels tussen 10 en 12 uur en 13 tot 18 uur.

Voor deze presentatie in de KIOSK werkt Brooklyn samen met 5AM, hun vaste interieurdesignpartner. De award winning designstudio met roots in Kortrijk ontwerpt sinds 2011 ruimtes en producten op een doelbewuste en tijdloze manier. Voor Brooklyn gaven ze de verschillende shops een volledige interieurmake-over.