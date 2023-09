Broodjeszaak N’Yammie integreert pastabar

Broodjeszaak N’Yammie in de Marktstraat zit in het nieuw. De zaak, waar vroeger Panos huisde, wou van dat voormalige etiket af en doet dat door onder meer een pastabar te integreren. “We deden zowat alle werken zelf”, zeggen zaakvoerders Meggy Vandendriessche en Steve Vancoillie.

“We zijn de enigen in de stad die een pastabar hebben waar je ook takeaway kan bestellen”, zegt zaakvoerster Meggy Vandendriessche van N’Yammie. Vijf jaar geleden ging de zaak van start. “Ik had altijd al zoiets willen runnen. Toen de Panos verdween leek het een uitgelezen kans hier van start te gaan.”

Al die jaren vinden de mensen vlot de weg naar N’Yammie in de Marktstraat, maar er werd nog al te vaak verwezen naar de vroegere Panos. “Met de metamorfose die we onze zaak gaven, wilden we daar voorgoed komaf mee maken”, knipoogt ze. De broodjeszaak ging enkele weken dicht en kreeg in die tijd een make-over. “Niet alleen fysiek veranderde de zaak. Ook het aanbod werd aangepast. Onze uitgebreide ontbijten hebben we afgebouwd. In de plaats serveren we nu lekkere pasta’s: in drie verschillende groottes, met saus en extra’s naar keuze.”

Metamorfose

Het integreren van de pastabar kwam er eerder toevallig. “Omdat de pastabar hiernaast ophield en wij dit graag in ons aanbod wilden opnemen. Voor zover we weten zijn we nu de enige pastabar in de stad”, aldus Meggy. De metamorfose werkte. “We hebben precies echt een nieuwe start genomen. Veel mensen lijken ons als een nieuwe zaak te beschouwen.”

Naast broodjes, pasta, donuts en een assortiment koeken bereiden ze bij N’Yammie ook tapas. “Dat is echt mijn stokpaardje”, zegt Meggy. “Het is de bedoeling dat die tapas straks ook nog achter de toog bereid worden, dat mijn snijmachine daarheen verhuist.”

In de zaak is de verbruiksruimte voorzien van nieuw meubilair, maar evengoed kan je ook de bestellingen meenemen.

“Klanten kunnen ook online bestellen en hun eten op een gekozen tijdstip afhalen of ter plaatse verbruiken. Er wordt ook geleverd aan bedrijven, ook pasta’s. Straks in de winter zal ik ook weer hutsepot serveren, een eigen bereiding”, zegt Meggy. “Die valt altijd heel goed in de smaak.” (MI)