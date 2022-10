Broodatelier A&J ontvangt klanten in vernieuwde zaak

Na acht weken van intensieve werken hebben Anke de Koning (30) en Jarryd Dhaene (30) hun compleet vernieuwde bakkerszaak geopend. “De naam is veranderd in Broodatelier A&J en we hebben ook een nieuw logo”, klinkt het enthousiast. “Om onze klanten te bedanken voor hun vertrouwen, trakteerden we hen op lekkere proevertjes.”

Sinds begin 2020 zijn Anke en Jarryd de trotse zaakvoerders van Broodatelier A&J. Vlak na de opening van hun zaak barstte de coronapandemie los. Maar dat kreeg het dynamische en ondernemende koppel niet klein. Vastberaden timmerden ze verder aan de weg.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de voorbije jaren al heel wat Maldegemnaren de weg naar hun bakkerij hebben gevonden. Het lekkere, gevarieerde en dagverse aanbod speelt daarbij een hoofdrol. Smakelijke sandwiches, knapperige pistolets, overheerlijke boterkoeken en lekkere taarten: bij Broodatelier A&J vind je het allemaal. Bovendien bieden Anke en Jarryd hun klanten de mogelijkheid om al dat lekkers online te bestellen en thuis te laten leveren. Helemaal mee met hun tijd, dus. Ook het bekende truffelgebak, naar recept van bakker Hendrik Dhont en zijn vrouw Marjan Debbaut, van wie Anke en Jarryd de zaak overnamen, siert nog altijd de toonbank van Broodatelier A&J.

Open atelier

De gloednieuwe bakkerij van Anke en Jarryd is uitgerust met een open atelier, zodat klanten van dichtbij kunnen zien hoe al dat lekkers gemaakt wordt.

“We zullen er ook wafels, pannenkoeken en verse ovenkoeken bakken. Die laatste zullen we ook aanbieden met beleg”, zegt Anke. “Verder zullen de mensen bij ons tussen 11 en 14 uur terechtkunnen voor soep en zal er ook een dagschotel van de week te verkrijgen zijn.”

“We genieten er enorm van om in Maldegem ons eigen ding te kunnen doen en kunnen alvast terugblikken op een geslaagd openingsweekend”, vult bakker Jarryd enthousiast aan.

(Michel Wijne)

Broodatelier A&J, Nieuwstraat 21, Maldegem, 050 71 54 61. www.bakkerij-aj.be + webshop. Facebook- en Instagrampagina Brood en banket A&J. Open op maandag, dinsdag en vrijdag van 6.30 tot 18 uur, op zaterdag van 7 tot 15 uur, op zondag van 7 tot 12.30 uur. Dicht op woensdag en donderdag.