Brood en Banket Bjorn bestaat 10 jaar: “Iedere klant krijgt lekkere attentie”

Dit weekend vieren Bjorn Wittevrongel (34) en Charlotte Vercouillie (38) het tienjarig bestaan van hun bakkerij. De trouwe klanten bedanken ze met een smakelijk cadeautje.

Tien jaar geleden opende warme bakker Bjorn zijn bakkerij in de Steenovenstraat. Begin 2020 werd in de Bedevaartstraat een tweede filiaal opgericht om nog meer Tieltenaren van vers brood te kunnen voorzien.

De bijzondere verjaardag wordt gepast gevierd. In het weekend van 14 en 15 januari ontvangt elke bezoeker een leuke attentie. “Het is de bedoeling dat we al onze trouwe klanten met iets lekkers huiswaarts sturen”, vertelt Bjorn. “Op die manier willen we hen op een leuke manier bedanken.”

Koffiekoeken in ziekenhuis

Sinds enkele maanden heeft bakker Bjorn ook een broodautomaat in het Sint-Andriesziekenhuis. “Dat kwam er in samenwerking met Ma-Va, het geschenkenwinkeltje op het gelijkvloers. Wij waren meteen enthousiast en voorlopig loopt het goed. Vanaf deze week voorzien we er trouwens ook verse koffiekoeken.”