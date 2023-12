Broers openen pop-up Boîte Locale

De twee jonge ondernemers en broers Joppe en Carl Van Heuverzwyn startten drie jaar geleden met Boîte Locale. Ze brengen heel wat mooie, lekkere, inspirerende en vooral lokale producten samen in één doos. Het is ideaal om als geschenk te geven aan iemand. In aanloop naar de eindejaarsfeesten openden ze nu ook een pop-up in Oostende.

Er worden heel wat lekkere en inspirerende lokale producten gemaakt. De Bredense broers Carl en Joppe zorgen met de Boîte locale al langer online voor extra aandacht voor deze producten.“Met Boîte Locale willen we onze krachten bundelen om lokale handelaars te steunen. Onze boîtes bevatten alles wat je nodig hebt om iedereen die je gèren ziet te verrassen. Producten die zorgvuldig geselecteerd worden, ideaal om nieuwe producten te leren kennen of je favoriete handelaar te steunen”, leggen de broers uit. Ze hadden al een Brèininge boîte, maar die werd nu vernieuwd en uitgebreid met een Ostensche boîte en een Vlamsche boîte. “Vorig jaar brachten we een boîte uit speciaal voor oudejaar. Dit jaar hebben we gekozen om onze Bredense doos te vernieuwen en met een nieuwe te komen met Oostendse en Vlaamse producten van lokale ondernemers”, licht Joppe toe.

Cadeau

Het online concept krijgt nu – voor het eerst – een tijdelijke fysieke uitbreiding. Ideaal voor wie last-minute nog snel het perfecte cadeau wil vinden voor onder de kerstboom. “We hebben het drie jaar online gedaan, maar we kregen vaak vragen over een fysieke winkel. We proberen te luisteren naar de feedback van onze klanten en daarom wilden we het zeker eens proberen. Het was ideaal om het via The box te doen.” The Box is een handelspand waar zowel jong talent als ervaren ondernemers tijdelijk hun nieuw, creatief concept kunnen uittesten. De periode is niet toevallig gekozen. “Dit is traditioneel de drukste periode voor ons. We hebben de afgelopen jaren gezien dat mensen bij feestdagen graag bij ons shoppen om een cadeau te vinden. Ze willen graag uitpakken met iets nieuw en origineel.”

Lokale ondernemers

In de pop-up in de Alfons Pieterslaan kunnen bezoekers niet enkel de samengestelde dozen aankopen, ze kunnen zelf ook snuisteren tussen de verschillende producten van lokale ondernemers en een eigen doos samenstellen. De pop-up was de aanleiding voor het samenstellen van een Ostensche boîte. “We hebben een nieuwe verzameling aan originele Ostensche items verzameld en bonnen met onder andere een Stene Tripel & Ostend gin van Brouwerij Stene, verse granola van Flavors & Zuske Oostende tot Eco-scrub zeepbar van O’seap.”

De pop-up wordt geopend samen met Charma, je kan er dus ook gerestylede en antieke meubels, diverse kunst en unieke decoratiestukken vinden. De winkel is open tot 31 december.