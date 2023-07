Britt start op haar achttiende eigen onderneming: “Zelf verzot op acai bowls”

Britt Carton uit Vlissegem is pas achttien en zit nog op de schoolbanken, maar dat liet haar niet tegenhouden om nu al haar eigen eenmanszaakje op te richten: met Acai_blessing levert ze heerlijke zelfgemaakte acai bowls aan huis.

Britt, die al sinds haar veertiende intensief bezig is met krachttraining en zelf zweert bij een gezond ontbijt, ontdekte de acai bowl toen ze vorige zomer een vakantiejob deed in een koffiebar. “Sindsdien lust ik elke morgen wel zo’n lekker frisse bowl”, glimlacht ze.

Herexamens

En aangezien ze deze zomer geen vakantiejob kon doen vanwege herexamens, besloot Britt er een centje mee te verdienen. “Een last minute ideetje dat plots bij me opkwam tijdens de blok. Ik had meteen de zegen van mijn ouders, maar heb wel alle opstartkosten zelf betaald. Daar ben ik fier op”, aldus de studente toegepaste economische wetenschappen.

Lekker en gezond

Wat er nu juist inzit, in zo’n acai bowl? “Wisselend vers fruit, granola, chiazaad, kokospoeder, blauwe bessen… en acai bessen natuurlijk. Het paarse sapje onderin is een smoothie gemaakt van de ingevroren besjes, wat de bowl een frisse, zomerse toets geeft. Ideaal om je dag lekker en gezond in te zetten, maar het kan ook perfect als lunch”, aldus Britt.

Ze levert in De Haan en Blankenberge, bij thuislevering komt er 1,5 euro bovenop de aankoopprijs (9,95 euro per bowl).