Bristol Oostende vandaag heropend met nieuw winkelconcept

Op zaterdagmorgen 26 maart opende Bristol Oostende opnieuw de deuren van het pas gerenoveerde filiaal in Oostende. Het Belgische modemerk heeft het pand volledig gerenoveerd volgens het nieuwe Bristol Pretty smart-winkelconcept, waar liefhebbers van schoenen, kleding en accessoires ongetwijfeld hun gading zullen vinden. De winkel van maar liefst 853m², op de Torhoutsesteenweg 612, wordt de thuisbasis van merken als Adidas, Björn Borg, Levi’s en Excellent by Bristol.

In het filiaal gaan vier werknemers aan de slag. Tijdens het openingsweekend worden er verschillende feestelijke acties georganiseerd. Zo kan de consument kans maken op een waardebon door deel te nemen aan de ‘strik & win’-actie waarbij het de bedoeling is de rode veter te vinden in een koker vol met veters. Voor de ‘nieuwe Bristol’ staat ook een foodtruck met cupcakes waar de kinderen zich kunnen laten grimeren.

“Het nieuwe filiaal van 853m² past volledig in het vernieuwde Bristolconcept”, vertelt gerante Brigitte Kinsabil. “De ruimere opstelling en lagere schoenrekken zorgen voor een overzichtelijke, gezellige én inspirerende winkelervaring. Naast de schoenencollectie voor dames, heren en kinderen is er ook een breed assortiment in de sport collectie met bekende merken zoals Adidas, Asics, Puma, Reebok en Skechers. Ook kunnen de klanten kennis maken met Excellent by Bristol. Deze kwalitatieve leren schoenencollectie voor dames, heren én kinderen krijgt veel ruimte in het nieuwe concept. Bovendien zijn de bekende merk collecties van onder andere Björn Borg, Champion, Fila, Jack&Jones, Lee Cooper, Levi’s nog steeds aanwezig.

Daarnaast is er ook meer ruimte voor de fashionc-orner Coco Bella, waar klanten schoenen en kleding van het eigen modemerk Coco Bella terugvinden. In 2020 heeft Bristol met deze pop-up formule al eens geëxperimenteerd en succes geboekt in enkele grote stadscentra. Door de vele positieve reacties over de warme, gezellige inrichting en de modieuze collectie is er beslist om deze formule mee te integreren als shop-in-shop in de nieuwe winkels.

Bristol besteedt ook aandacht aan het energiebeleid door meer gebruik te maken van energiezuinige verlichting en duurzame spots met ledverlichting”.

Bristol is Pretty smart

Elise Vanaudenhove , CEO van Bristol, wijst op de nieuwe tagline: Pretty smart.

“Hiermee vestigt het merk Bristol de aandacht op een trendy sport collectie aan interessante prijzen voor het hele gezin.. Er is een breed aanbod aan schoenen, kleding, tassen, accessoires, sportartikelen en basics. Dat is slim kopen, dat is Pretty smart!”

Praktische informatie

Adres: Bristol Oostende, Torhoutsesteenweg 612, 8400 Oostende

Openingsuren: van maandag tot zaterdag 9u30 – 18u00, zondag: 10u00 – 17u00

Telefoonnummer: 059 80 31 94 (FRO)