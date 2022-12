Brigitte en Lieven nemen na 34 jaar afscheid van ’t Winkeltje: “Het einde van een mooie carrière”

Na een carrière van 34 jaar sloten Brigitte Cordier en Lieven George deze week voor het laatst de deuren van ‘t Winkeltje. Enkele jaren vroeger dan gepland, om gezondheidsredenen. “We willen al onze trouwe klanten en medewerkers bedanken.”

Al sinds 1991 hangt er ’t Winkeltje bovenaan het pand in de Ooststraat 10. Klein is de speciaalzaak – bekend om haar primeurs, rauwkostsalades en delicatessen – nochtans allerminst. “Drie jaar eerder startten we wat verderop in de winkelstraat, in huisnummer 58. Dat was wél een kleine winkel, waar we als kruidenierszaak zowel voeding, waspoeder als rookwaren verkochten. Alles stond daar op elkaar.”

“Bij onze verhuis werden we een groente- en fruitwinkel, met ook een ruim assortiment aan kazen. Daarbij behielden we onze naam, met de leuze ’t Klinkt klein, maar ‘t winkelt reuzefijn”, zegt Brigitte Cordier (58), terwijl ze er een paar oude krantenknipsels en advertenties bijhaalt.

Tante Banaan

Nadat zij de stiel aanleerde in een grootwarenhuis in De Panne, richtte ze haar eigen zaak op. Haar man Lieven George (61) stond haar bij als meewerkend echtgenoot. “Ik zorgde al die jaren voor de aanvoer van de verse producten”, vertelt hij. “Daartoe trok ik drie keer per week naar de veilingen in Roeselare en Brussel, waar ze mij op den duur kenden als een strenge aankoper. Vanuit mijn werktrots wilde ik altijd de beste producten in mijn camionette inladen, nadat ik die zelf geproefd had.”

Zelf stond Brigitte al die jaren achter de toonbank, waar zij dan weer hield van het persoonlijk contact met de klanten. “Veel Veurnse kinderen kennen mij als Brigitte Banaan of Tante Banaan. Zoals de slager sneetjes hamworst uitdeelt, gaf ik hen immers altijd een stuk vers fruit mee. Velen onder hen kwamen hier na dertig jaar nog steeds om hun boodschappen; ondertussen met hun eigen kinderen. Zo kwam er verjonging in de zaak, wat ik heel fijn vond om te zien.”

“De voorbije decennia bouwden we een trouw cliënteel op, dat vooral onze klantvriendelijkheid en de kwaliteit van onze producten kon waarderen. Ook veel tweedeverblijvers uit het binnenland reden van aan de kust tot bij ons, voor kwaliteit aan de correcte prijs”, weet Brigitte.

“Aanvankelijk werden onze vrienden de eerste klanten, maar ondertussen kunnen we gerust stellen dat veel klanten vrienden zijn geworden. Zo hebben we hier veel lieve mensen leren kennen. Uiteraard zullen wij hen heel hard missen, net als de vele vaste medewerkers, stagiairs en jobstudenten die hier mee onze droom hielpen waarmaken. We willen hen heel hard bedanken voor de vele leuke momenten samen!”

Laatste dag

Ondertussen hebben Brigitte en Lieven hun laatste dag al achter de rug. “Die was heel bijzonder en ontroerend”, vertellen ze. “Huidige en voormalige medewerkers organiseerden een drink tijdens onze middagpauze, waarna we onverwacht bezoek kregen van onze kinderen Emma en Henri met onze kleindochter Jakobe.”

“Als afsluiter volgde er nog een speech van belleman Joris Goens, met aansluitend een receptie van het ex-bestuur van de Ooststraat waar Lieven deel van uitmaakte. Het was een bewogen dag, waar we allebei heel hard van hebben genoten.”

Er is uiteraard het veranderende shopgedrag door de opmars van grootwarenhuizen, en ook de aanvoerkanalen zijn in volle evolutie. Maar het is vooral door gezondheidsproblemen dat het koppel stopt.

“Noodgedwongen, want het plan was eigenlijk om voort te doen tot aan ons pensioen”, zegt Lieven. “Heel treurig zijn we daar echter niet om. Uiteindelijk hebben we onze leeftijd en kunnen we terugkijken op een mooie carrière, waarbij we allebei hard gewerkt hebben. De gezondheid primeert nu, daarna wordt het tijd voor iets anders”, eindigt Brigitte met een positieve noot.