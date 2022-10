Brian van kappersteam Miss België opent vernieuwde zaak: “We gaan voor het totale plaatje, tot de trouwfoto’s toe”

Brian Louwye (53) uit De Panne is net geen 30 jaar kapper en elk jaar op het appel achter de schermen van Miss België. Hij opent zaterdag zijn vernieuwde zaak in de Westhoeklaan in De Panne. Waarom? “Kenji Seys (20) komt hier als zelfstandige meewerken en ziet het ruimer dan het kapsel alleen. Hij denkt ook aan styling en fotoshoots”, antwoordt Brian. En te bedenken dat hij aanvankelijk naar de land- en tuinbouwschool ging.

Brian was eigenlijk niet in de wieg gelegd om kapper te worden. “Nee, dat was niet echt het plan”, vertelt hij. “Ik volgde een opleiding aan de land- en tuinbouwschool maar om die te vervolgen zou ik op internaat moeten en dat zag ik helemaal niet zitten. Mijn ouders hadden vrienden die kapper waren. Mijn moeder zei al lachend ‘waarom ga je niet voor een kappersopleiding, die kan je in De Panne volgen’. En zo gebeurde het. De eerste twee jaar waren de hel. Ik was het brutere werk gewoon en moest plots met kam en schaar aan de slag. Maar ik beet door en kreeg de smaak te pakken bij de Oostendse kapper Redgy Van Espen. Hij moedigde zijn team aan om mee te doen aan wedstrijden. Zo groeide mijn netwerk.”

In de ouderlijke woonst in de Westhoeklaan 4 richtte Brian zijn eigen kapsalon in. Niet veel later rolde hij in de wereld van Miss België. “Ik was al actief op talrijke modeshows en die knowhow komt me bij de verkiezing van Miss België goed van pas. Al 26 jaar werk ik daar mee achter de schermen als lid van het kappersteam. Niet alleen tijdens de finale maar ook tijdens de reis en de voorrondes. Veel vrijheid krijg ik daar als kapper niet want alles gebeurt volgens een vaste scenario. Toch blijft het een fantastische opdracht.”

Nieuwe weg

De hoofdaandacht van Brian gaat echter naar zijn kapperszaak zelf waar hij zaterdag een nieuwe weg mee inslaat. Kenji Seys gaat er aan de slag als zelfstandig kapper. “Net zoals Brian volgde ook ik mijn opleiding aan het KTA in De Panne. We kennen mekaar al heel lang en ik zie deze samenwerking als dé uitdaging die ik nodig heb.” Twee bazen onder één dak, als dat maar goed komt. “Dat zal zeker lukken”, klinken Brian en Kenji overtuigend. “We hebben elk ons eigen publiek. Bovendien leg ik me naast de coiffure ook toe op make-up, epilatie, extensions en hair colour met de nieuwste technieken”, onderlijnt Kenji die zijn job erg ruim ziet. “Ik bekijk de volledige styling en ben bereid om bijvoorbeeld een koppel dat wil trouwen te begeleiden bij de keuze van de kledij, de make-up en om zelf de foto’s te nemen. Concreet is dat nu nog niet maar het behoort tot mijn ambities. Ik denk ook aan het organiseren van workshops rond maquilleren en kledingadvies.”

Brian ziet vooral kansen in de samenwerking. “We blijven elk ons eigen ding doen maar steken ook veel op van elkaar. Ik zie dat Kenji veel in zich heeft en wil hem de kans geven om te groeien. Ik wil benadrukken dat we een toegankelijke kapperszaak zijn. Mannen betalen voor een standaard kapbeurt 23 euro, vrouwen 49 euro en kinderen 20 euro.”

Zaterdag stellen de twee hun vernieuwde concept voor tijdens een event waarop iedereen uitgenodigd is tussen 14 en 22 uur. Daarna ben je op afspraak welkom van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur. Op donderdag is dat tot 21 uur. Zon- en maandag zijn de sluitingsdagen. Reserveren kan op 058 41 05 05. (GUS)