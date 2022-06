Brian (Bredens Fietscenter) ruilt definitief fregat voor fiets

Wie langs de Sluizenstraat fietst, heeft ongetwijfeld al het Bredens Fietscenter achter nummer 216 ontdekt. Misschien heb je er zelfs ooit al gedwongen halt gehouden met een lekke band. Binnenlopen in de werkplaats van Brian Versluys kan vanaf nu nog vaker. “Ik heb beslist om me vanaf nu voltijds met de zaak bezig te houden. Er is werk zat”, aldus Brian.

Hij heeft zelf jaren ervaring op koersfiets en mountainbike en een gezonde interesse voor mechaniek. “Dan is de stap naar een eigen fietshandel snel gezet, hé”, geeft Brian aan. “Vroeger deed ik het onderhoud van de marineschepen in Zeebrugge. Via loopbaanonderbreking kon ik tijdelijk mijn uit de hand gelopen hobby inruilen voor mijn vaste baan. Maar nu heb ik definitief het fregat ingeruild voor de fiets. Ik volgde intussen de nodige opleidingen en ben nu helemaal klaar om me voltijds op het onderhoud en de verkoop van fietsen toe te leggen. Werk genoeg overigens. Steeds meer mensen ruilen de tweede gezinswagen in voor een fiets. Mijn cliënteel is dus al aardig uitgebreid. En het zijn heus niet alleen Bredenaars. Ook uit de buurgemeenten krijg ik klanten over de vloer. (MM)

Het Bredens Fietscenter is elke dag open van 9u tot 12u en van 13u tot 18u (op zaterdag tot 16u). Brian houdt de deur van zijn atelier gesloten op zondag, maandag en feestdag.