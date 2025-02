Brecht (26) wint goud met witte pensen op Festival van Varkentje: “Principe van de korte keten”

Slager-traiteur Brecht Parmentier van Hoeveslagerij Fenix en Traiteur Fenix werd met zijn witte pensen primus op de achttiende editie van het Festival van het Varkentje. Brecht ziet de winst als een bekroning voor het werk in de hoeveslagerij, waar volgens het principe van de korte keten gewerkt wordt.

Brecht Parmentier (26) is de zoon van Joris Parmentier en Kathy Stragier die in de Drevestraat Hoeveslagerij Fenix uitbaten. “Ik ben opgegroeid met en in de hoeveslagerij”, vertelt Brecht. “Al van in het vijfde leerjaar wist ik dat ik slager wou worden. Na schooltijd ging ik dan ook altijd helpen in de slagerij. Ik deed het werk enorm graag en trok naar de Slagers-traiteurschool Go! Atheneum Diksmuide om de stiel te leren. Ook na behalen van mijn diploma bleef ik actief in de ouderlijke slagerij.”

“We werken er volgens het principe van de korte keten. We kweken onze koeien en varkens zelf en verkopen het vlees en de bereidingen daarvan in onze slagerij. De slagerij is ook een volledige familie-aangelegenheid. Mijn oudere broer Frank kweekt onze runderen, terwijl mijn jongste broer Wout zich om de varkens bekommert.”

“We maken er een erezaak van om alles zelf te maken en te bereiden” – Brecht Parmentier

“Mijn moeder verzorgt de gehaktbereidingen, de panklare gerechten en het rood vers vlees en doet tijdens de week, samen met mijn vader – die van opleiding dierenarts is – de markten aan. Op zaterdag houden ze onze hoevewinkel in de Drevestraat open. Ik sta dan weer in voor de charcuteriebereidingen.”

“De hoeveslagerij wordt volledig door de familie gerund zonder vast personeel. We doen wel een beroep op studenten en op flexijobbers”.

Traiteur Fenix

Naast de hoeveslagerij is Brecht ook actief als traiteur. “Ik ben met Traiteur Fenix net na de coronapandemie begonnen”, legt Brecht uit. “Net voor corona kocht ik materiaal over van een traiteur die ermee ophield, maar door corona konden we pas later dan gepland van start gaan. Traiteur Fenix doe ik alleen, maar wel met de hulp van mijn vriendin Emma Vander Meulen. We werken uiteraard ook met vlees van onze hoeveslagerij.”

“Je vindt me elk weekend wel op feesten allerhande, zoals huwelijken, communies, babyborrels en feesten van verenigingen”.

Brecht kaapte op ‘Het Festival van het Varkentje’ met zijn ambachtelijke witte pensen de eerste prijs weg. Het Festival van het Varkentje wordt jaarlijks georganiseerd door het Genootschap van wijlen meester kok Jean Berquin, Salons Sint-Germain uit Diksmuide en de vzw Oud-leerlingenbond Slagerijschool Diksmuide. Doel is om het Belgisch varkensvlees en het beroep van ambachtelijk slager-traiteur te promoten. De wedstrijd heeft ook elk jaar een ander thema. Dit jaar was dat ‘ambachtelijke witte pensen’. “Op dezelfde wedstrijd behaalde ik twee jaar geleden al een derde plaats”, vertelt Brecht. “Toen was het thema ‘De beste ambachtelijke varkensrilette’”.

Een mooie beloning

Op deze editie schoot Brecht dus de hoofdvogel af. “Ik had vooraf niet verwacht om te winnen”, aldus Brecht. “Er zijn immers zoveel punten waar door de jury op gelet wordt. We maken vooral in de zomer, als het volop barbecuetijd is, heel wat witte pensen. We hebben dan ook de knepen van het vak goed onder de knie.”

“Ik beschouw de winst in de wedstrijd vooral als een mooie beloning voor ons werk. Zo is het grootste deel van het vlees dat wij aanbieden afkomstig van onze eigen dieren. Een deeltje is echter niet van eigen kweek omdat onze eigen veestapel niet volstaat voor het complete plaatje.”

Leuke reacties

“We werken daarbij ook met speciale rassen. Bij de runderen zijn dat Limousin koeien en Aberdeen Angus koeien. Voor de varkens zijn dat Mangalica varkens. Die leveren geen standaard varkensvlees af, maar vlees met een goede vetmarmering. Het vet geeft daarbij smaak aan het vlees.”

“We maken er ook een erezaak van om alles zelf te maken en te bereiden. Inkopen doen we niet. We kregen ook al een flink aantal leuke reacties binnen op het behalen van de eerste prijs. Grote toekomstplannen hebben we momenteel niet. We willen gewoon verder doen zoals we bezig zijn.”