Brandweerman Lukas (32) start als fietshersteller bij hem thuis

Met Veloist.be heeft Brugge er een nieuwe herstelplaats voor zowel klassieke als elektrische fietsen bij. Het gaat om een initiatief van Lukas Jonckheere (32) die met zijn partner en dochtertje van één jaar in de Betferkerkelaan in Sint-Andries woont en intussen ook als brandweerman werkt. Want de fietsen herstelt hij in een atelier in de garage bij zijn woning.

“Ik ben afkomstig uit Langemark en ben in de Brugse regio verzeild door mijn vriendin die van Lissewege is, stelt Lukas zichzelf voor. Zijn professionele parcours is best wel opmerkelijk te noemen. “Ik heb politieke wetenschappen gestudeerd en ook effectief dat diploma behaald maar ik voelde al snel dat een bureaujob, waar je dan toch vaak bij uitkomt na zo’n studie, niets voor mij was”, klinkt het.

Fietsbranche

“Zelf ga ik graag met vrienden fietsen, op recreatief niveau, maar mijn broer koerste wel op een behoorlijk hoog niveau dus de fiets is wel sterk aanwezig in onze familie. Ik heb tien jaar in de fietsbranche gewerkt, als vertegenwoordiger, als winkelverantwoordelijke en als service-medewerker. En thuis herstelde ik ook wel onze eigen fietsen en die van vrienden en familie.”

Lukas is graag ook fysiek bezig en maakte vorig jaar een carrièreswitch. Na de nodige opleidingen ging hij aan de slag bij de brandweer zone Westhoek als hulpverlener-ambulancier. “Daar werk ik in shiften van 12 uur en zo is het een driedagenwerkweek. Ik heb dus nog wel wat tijd en wilde mijn ervaring in de fietsenbranche niet zomaar weggooien”, legt Lukas uit.

Zelfde dag klaar

“Vandaar dus mijn idee om te starten met een fietshersteldienst van bij mij thuis. Op weekdagen werk ik op afspraak en op zaterdag kunnen de mensen tussen 10 uur en 17 uur vrij langs komen met hun fiets. Doorgaans is de fiets dezelfde dag al klaar voor gebruik. Mijn troef is dat ik heel nabij ben, in de buurt en ook wel snel en vlot kan werken.” (PDV)

Info: www.veloist.be