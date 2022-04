Bouwonderneming Catteeu uit Lo viert jubileum met bouwbeurs

Bouwonderneming Catteeu uit Lo bestaat op 1 april precies 30 jaar. Om die verjaardag te vieren organiseert het bouwbedrijf op zaterdag 9 april een bouwbeurs met 80 standhouders op en rond de site waar de firma is gevestigd.

Hans Catteeu stampte de bouwonderneming uit de grond op 1 april 1992 in de Alveringemse deelgemeente Leisele. In 2005 verhuisde de firma naar de huidige locatie langs de Lovaart in Lo.

“Ik startte destijds in mijn eentje als aannemer-metselaar, samen met iemand op leercontract”, schetst zaakvoerder Hans Catteeu de ontstaansgeschiedenis. “In de loop der jaren groeide het bedrijf uit tot een solide bouwfirma met ruim 50 werknemers. Maar het blijft een familiebedrijf, zo zijn ook mijn drie zonen en hun partners actief binnen de onderneming.”

Bouwonderneming Catteeu bvba realiseerde al verschillende grote bouwprojecten in de ruime regio. Maar ook in hun thuishaven Lo was de bouwfirma al heel bedrijvig. “Een van de eerste grotere werken was de bouw van de sportzaal nabij de basisschool in de Ooststraat in Lo in 1999”, zegt Hans Catteeu.

Om het dertigjarig bestaan te vieren, pakt Bouwonderneming Catteeu op zaterdag 9 april uit met een bouwbeurs. “We wilden iets vernieuwends”, zegt de Lose bouwondernemer. “Er werd gebrainstormd en er kwamen verschillende ideeën naar voor. Maar een bouwbeurs leek mij het leukste om uit te werken. We schreven onze leveranciers en onderaannemers aan met de vraag of ze mee op de kar wilden springen. Die reageerden enorm enthousiast. Om de plaatselijke middenstand bij het evenement te betrekken, contacteerden we Unizo. Ook daar ontvingen we veel positieve reacties. Momenteel mogen we al meer dan 80 exposanten verwelkomen.”

Lovaart

“Met de goedkeuring en medewerking van het stadsbestuur van Lo-Reninge vindt het evenement deels op onze eigen site en deels langs de Lovaart plaats”, geeft Hans Catteeu nog mee. “Zo kunnen we iedereen een plaatsje geven tussen de Lobrug en de Kellenaarsbrug. Het is voor ons de eerste keer dat we dit organiseren. We hebben een verscheidenheid aan deelnemers. Sommigen doen vaker mee aan beurzen, voor anderen is het ook de eerste keer. Dat maakt het boeiend.”

En wat brengt de toekomst? “We willen graag verder doen zoals we bezig zijn”, besluit Hans Catteeu. “Onze klanten vertrouwen geven en kennis van zaken aanbieden met ‘het familiegevoel’ als steeds terugkerende factor.”

(KVCL)

De bouwbeurs met randanimatie voor jong en oud start om 10 uur. De toegang is gratis. De beurs wordt om 20.30 uur muzikaal afgesloten met een optreden van FixXxeR.