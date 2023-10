Boutique Marie-Lou in Kuurne sluit na drie jaar de deuren: “Op het foute moment van start gegaan”

Na drie intense jaren sluit Boutique Marie-Lou in de Kerkstraat 26 de deuren. De wegenwerken en de inflatie hebben het eigenares Marie-Lou Feys (24) niet gemakkelijk gemaakt.

“Ik besef nu dat ik drie jaar terug op het foute moment van start ben gegaan”, weet zaakvoerster Marie-Lou die vijf maand terug mama is geworden van de kleine Babette. “Amper een jaar nadat ik van start was gegaan, was er de centrumvernieuwing waardoor mijn zaak meer dan een jaar amper bereikbaar was. In deze tijd was het niet vanzelfsprekend om een eigen zaak te hebben. Daarnaast merk ik ook dat de passage van weleer uitblijft in de straat en de klanten een tekort ervaren aan parking bij een bezoek aan mijn kledingzaak, waardoor ze weg blijven.”

“Bovendien is het leven een pak duurder geworden. Heel wat mensen houden op het einde van de maand nog maar weinig over, waardoor aankoop van kledij vlugger wordt uitgesteld. Dit alles samen heeft mij aan het denken gezet en na diverse slapeloze nachten doen besluiten dat er gedacht moet worden aan de toekomst, zowel van mezelf als die van mijn gezin. Ik besloot te stoppen in schoonheid.”

Uitverkoop gestart

Marie-Lou wil alvast graag iedereen enorm bedanken voor de afgelopen drie jaar. Ook wil ze haar ouders, vriend en familie bedanken voor alles wat ze hebben gedaan voor Boutique Marie-Lou, vooral voor het blijven geloven in haar en voor de steun. Deze week ging de uitverkoop van start. “De vorige collecties zullen verkocht worden tegen ronde prijzen en de huidige wintercollectie zal met 20 procent korting verkrijgbaar zijn”, weet Marie-Lou.

Cadeaubonnen

“Klanten die nog beschikken over een cadeaubon kunnen die gebruiken bij de aankoop van onze nieuwe collectie, die met 20 procent korting de deur uit gaat. De cadeaubonnen kunnen echter niet gebruikt worden bij de aankoop van voorgaande collecties. Resterende bedragen op de cadeaubonnen kunnen ook niet worden opgespaard voor een volgende aankoop.”

Marie-Lou hoopt alvast dat ze iedereen nog eens zal terugzien voordat ze de deuren van haar Boutique definitief sluit. Na de sluiting wil Marie-Lou in loonverband gaan werken. (BRU)