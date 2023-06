Boutique Albert krijgt nu ook een vestiging in Roeselare

Donderdag 22 juni opende Stijn Deman (40) van Boutique Albert een tweede vestiging van zijn kranten- en sigarenwinkel. Na Rekkem komt daar nu ook Roeselare bij. “Na 17 jaar was het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Roeselare lijkt mij ook een blinde vlek op de kaart wat het aanbod aan sigaren betreft”, verduidelijkt zaakvoerder Stijn zijn keuze.

Stijn Deman uit Moorsele baat ondertussen al 17 jaar Boutique Albert uit in Rekkem. “Via mijn grootouders kwam ik er terecht. Vandaar ook de naam Albert, verwijzend naar mijn grootvader”, opent Stijn het gesprek. “In het begin was het een pure krantenwinkel en zo’n tien jaar geleden ben ik me dan beginnen specialiseren in handgemaakte sigaren. Daarnaast bieden we nu ook allerlei accessoires voor rokers aan die passen bij de sigaren, met daarbij ook sterke dranken en heel wat cadeauartikelen.”

Nieuw hoofdstuk

Na 17 jaar is de winkel in Rekkem ondertussen al een geoliede machine. Dus vond Stijn de tijd rijp voor een nieuw hoofdstuk: een tweede vestiging in Roeselare. Een weloverwogen en bewuste keuze, zo klinkt het. “Wat het aanbod aan sigaren betreft, zijn er niet veel winkels in Roeselare. Mij leek het dus wat als een blinde vlek op de kaart. Ik weet ook dat stad Roeselare veel doet voor de handelaars. Ik zie er dus veel potentieel in.” Stijns oog viel op een pand in de Noordstraat 59, midden in het stadscentrum. “Zelf ben ik opgegroeid in Ardooie. Ik kwam vroeger al regelmatig in Roeselare, de stad is me dus niet onbekend. Uiteraard wordt het wel nog wat afwachten hoe mijn producten hier zullen aanslaan. Om te beginnen hoop ik vooral een nieuw publiek aan te trekken met de sigaren, want daar ligt de grootste focus op. Met de tweede vestiging hoop ik uiteraard ook om onze naamsbekendheid nog wat uit te breiden.” Zelf zal Stijn wekelijks één dag per week te vinden zijn in Roeselare. De andere dagen blijft hij in Rekkem. “Gelukkig heb ik iemand gevonden om de shop in Roeselare te openen, want het was geen eenvoudige zoektocht. Ik heb er alvast het volste vertrouwen in.”

Batjesweekend

Om zijn zaak te openen, kon Stijn wellicht geen betere timing kiezen. De opening staat namelijk gepland tijdens het weekend van de Batjes. “Daar hebben we ook bewust voor gekozen. De Batjes zijn me niet onbekend en ik weet dat we zo meteen starten met een knaller. Op een ander moment zou er nooit zo’n uitgebreid publiek afzakken naar onze opening”, besluit Stijn. Boutique Albert in Roeselare zal van maandag tot en met vrijdag open zijn van 8 uur tot 18 uur en op zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag is de winkel gesloten. (MB)

Meer info op: https://www.boutique-albert.be/.