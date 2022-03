Bourgogne des Flandres zwaar geraakt door oorlog Rusland – Oekraïne

De Brugse brouwerij Bourgogne des Flandres – die in normale tijden tot wel 70 procent van haar bekende huisbier exporteert naar Rusland – ziet zijn bieromzet kelderen door het oorlogsgeweld. “We krijgen het bier nauwelijks nog getransporteerd en de Russische roebel is zodanig in waarde gezakt betalingen onmogelijk zijn.”

Dat het oorlogsgeweld door de inval van Rusland in Oekraïne in de eerste plaats voor de burgerbevolking ter plaatse een tragedie is, staat buiten kijf. Maar de gevolgen gaan ook verder dan dat. Door de zware sancties die de internationale gemeenschap Rusland oplegde en de moeilijkheid om nog goederen naar het land te exporteren geraken ook onze eigen bedrijven in de problemen.

Historische samenwerking

Zoals bijvoorbeeld brouwerij Bourgogne des Flandres in de Brugse binnenstad. De brouwerij maakt deel uit van de John Martin groep, die onder meer ook de lambiekbrouwerij Timmermans in portefeuille heeft en de merken Gordon en Martin’s Pale Ale op de Markt brengt.

“Van Bourgogne des Flandres – een roodbruin bier dat een versnijding is van het originele Brugse bier ‘Bruinen Os’ met de lambier van Timmermans uit Brabant – exporteren wij in normale tijden, in vredestijd dus, maar liefst zo’n 70 procent naar Rusland. Het is nu al twintig jaar dat wij met Rusland samen werken en dat is dus historisch zo gegroeid”, zegt operations manager Frédéric Van Cutsem.

“De Russen kenden geen zo’n bier dat zowel zoete als zuren toetsen heeft en waren er destijds snel door gecharmeerd. Maar nu is het door de oorlogssituatie heel erg moeilijk geworden om ons bier nog ter plaatse te krijgen. Het wordt normaliter vervoerd over weg, met vrachtwagens, maar veel transporteurs mogen, willen of kunnen niet meer transporteren naar Rusland. En omgekeerd kunnen of willen ze ook nog moeilijk van daaruit naar hier komen. De boycots hebben toch echt wel een heel grote impact.”

Stoppen oorlogsgeweld

“Ook het lamleggen van veel internationaal betalingsverkeer doet zich natuurlijk gevoelen. En de Roebel, de Rusissche munteenheid, is door heel die oorlogssituatie en de bijhorende boycots, ook dramatisch in waarde gezakt. Het is dus quasi onmogelijk om nog op een normale manier zaken te doen. Uiteraard hebben we ook wel binnenlandse omzet, zeker nu de coronacrisis op zijn einde loopt, maar daarvoor hebben we nog bier in stock. Momenteel draait de nieuwe productie dus op een heel laag pitje. Het mag duidelijk zijn dat wij hopen dat het oorlogsgeweld zo vlug mogelijk mag ophouden, natuurlijk in de eerste plaats ook voor de vele mensen ter plaatse die er het slachtoffer van zijn.” (PDV)