‘Bosmolens Leeft’ vreest bij nieuwe supermarkt voor verkeersveiligheid, projectontwikkelaar countert

De ondertussen uit de kluiten gewassen wijk De Bosmolens in Izegem vreest de komst van een nieuwe supermarkt op de locatie waar nu nog feestzaal Valentino is ingeplant. “Qua mobiliteit, verkeersveiligheid en overlast is dit geen goed idee”, vinden de handelaars, verenigd in Bosmolens Leeft. Maar Krist Vandemoortele (Belipro), die zich ontfermt over de ontwikkeling van de site in de Meensesteenweg, weerlegt dit alles. “Het enige wat men vreest is concurrentie.”

Donderdagavond vond in zaal Sportief een bijeenkomst plaats van de handelaars van de Bosmolens en de inwoners van de wijk. Op initiatief van de mensen die zich verzetten tegen de komst van de supermarkt. Een opmerkelijke locatie om bijeen te komen, want zaal (en café) Sportief liggen pal voor zaal Valentino waar Belipro als projectontwikkelaar plannen koestert. Die waren al langer bekend, maar nu is ook de omgevingsvergunning ingediend. Die nieuwe supermarkt zou ongeveer even groot zijn als zaal Valentino en zowat duizend vierkante meter beslaan. Maar de handelaars op de Bosmolens verzetten zich en halen daarbij een arsenaal aan redenen aan waarom dit geen ideale locatie is voor een nieuwe zaak.

(Niet) los van de politiek

Ondertussen wacht men binnen het stadsbestuur de adviezen en bezwaarschriften af. “Omwonenden kunnen bezwaar indien en onze eigen diensten leggen ons wel adviezen voor. Maar let wel, het is de vorige bestuursmeerderheid die in 2007 heeft goedgekeurd dat een supermarkt op deze locatie is toegestaan”, merkt Bert Maertens fijntjes op en de burgemeester alludeert daarmee op het feit dat bakker Jan Dierickx Visschers mee achter het protest zit en dat twee van zijn huidige STiP-partijgenoten in die periode schepen waren. “Maar wij doen hier nog geen uitspraken in één of andere richting, we wachten dus af tot het volledige dossier op het Schepencollege komt.”

“Dat wij niet tegen concurrentie zouden kunnen? Steek eens de Rijksweg over en je vindt er Aldi, Lidl, Delhaize, Colruyt en Carrefour…”

Bakker Jan Dierickx Visschers, die wel al in het vragenkwartiertje van de gemeenteraad tussenkwam over deze materie, beweert bij hoog en laag dat zijn mening in dit dossier volledig los staat van zijn politiek engagement. “Wees gerust. Ik doe dit niet om stemmen te winnen, ik ben gewoon bezorgd om de wijk waar ik woon. Op piekmomenten ontstaan hier al files op onze wijk”, klinkt het.

In kwarteeuw tijd handelswijk

De ontluiking van de Bosmolens van landelijke wijk bezuiden de Rijksweg tot eigenlijk een volwaardige gemeente begon een kwarteeuw geleden. Jan Dierickx Visschers was er een van de eerste handelaars die er zich vestigde. “We zijn hier begonnen op 26 februari 1996”, herinnert hij zich. “Ik was toen actief in het centrum, waar ik een bakkerij huurde. Ik heb eerst nog geïnformeerd om te starten in de Dirk Martenslaan, maar dat was niet toegestaan. Tot iemand me wees op De Bosmolens. Toen bleek dat er ook een slagerij zou komen, Krias en wijzelf zijn met 14 dagen verschil open gegaan.”

“We beseffen dat we geen monopolie hebben, maar langs deze kant van de Rijksweg vind je eigenlijk al alles”

Ook Cindy Braeckevelt en John Aelvoet van Aquafish vestigden zich 25 jaar geleden op de Bosmolens. “Wij zijn beiden van Tielt. Zelf had ik bij Wouters Kwaliteitsvis in Tielt gewerkt en wilden we een eigen zaak starten. Niet te dicht bij Tielt uiteraard en via Sophie Engels, waarmee ik nog de schoolbanken had gedeeld en die ook haar Bistro Vincent nog heeft gehad waar nu Gio & Sylvie hun frituur runnen, raadde ons de Bosmolens aan. Eerlijk. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar we zijn komen kijken en waren meteen overtuigd. En het is keuze die we ons niet beklaagd hebben.”

Ook De Moestuin vestigde zich tussen de bakkerij en de slagerij in, Limoncello kwam er bij. Cindy: “We zijn hier eigenlijk een klein handelscentrum geworden. En heel wat zaken hebben ook al geïnvesteerd. De meeste winkels zijn al vernieuwd en verruimd. Ook kapster Stefanie Decock (Beau & Belle) investeerde al, kijk eens hoe mooi de zaak van Lingerie Chloé is, VCS verhuisde hun boekhoudkantoor naar een nieuwe stek op de Bosmolens,… Kortom, er zijn al heel wat zaken die een ruim aanbod bieden.”

“Slecht 100 klanten per dag…”

En uiteraard is er nog de Spar supermarkt in de Karel De Goedelaan. Vroeger het ‘Centraatje’ dat ondertussen uitgegroeid is tot meer dan een buurtwinkel. “Wij hebben hier ondertussen al bijna een kwarteeuw goed kunnen werken. We zijn daar dankbaar voor. Toen het Frunpark er kwam met een Carrefour, vond ik dat niet slecht. Maar hier aan deze kant van de Rijksweg vind je eigenlijk al alles wat je nodig hebt. Maar ik besef ook dat wij geen monopolie hebben”, klinkt het nuchter bij Sylvie.”

Ook Cindy en Jan treden Sylvie bij. “Het aanbod van alle zaken op de Bosmolens vult elkaar eigenlijk perfect aan. Je kunt hier op wandelafstand alles vinden. Maar we gaan nu niet nog eens extra verkeer naar hier lokken? Ik lees in de vergunningsaanvraag dat er 100 klanten per dag zouden zijn. Voor een supermarkt met drie kassa’s…? Op een gewone weekdag hebben wij hier 350 tot 400 klanten”, oppert bakker Jan. “Ik vind dit gewoon niet kunnen. Het is niet dat wij niet tegen concurrentie kunnen. Maar die is er al hoor. Je steekt de Rijksweg over en in de Krekelmotestraat heb je al de Carrefour, de Aldi en de Lidl wat verder en je zit aan de Colruyt. En in de andere richting heb je al Delhaize.”

De handelaars van de Bosmolens zijn al verenigd in Bosmolens Leeft. “Maar we moeten de Bosmolens vooral leefbaar houden. Kijk eens naar de spitsuren. Dan raak je nog nauwelijks op de Rijksweg. Er wonen hier ook steeds meer mensen, maar betekent ook meer files. Mensen zoeken sluipwegen. Wij vinden dit gewoon geen goed idee. En we zijn overtuigd dat heel wat mensen op de Bosmolens er ook zo over denken.”

Krist vandemoortele (Belipro): “Wellicht zijn veel mensen wél pro, maar die hoor je niet”