Borstkankerpatiënte Natascha stopt met lingeriewinkel Mattess

Natascha Laporte (41), de bevlogen zaakvoerster van Lingeriezaak La Mattess en Coiffure Mattess op de Desselgemseweg 128 in Waregem, nam een moedige beslissing. Door gezondheidsproblemen en om meer tijd te kunnen doorbrengen met haar gezin sluit ze de lingeriewinkel.

“Door aanhoudende gezondheidsproblemen zijn we genoodzaakt om met de lingeriezaak te stoppen”, deelt Natascha openhartig. Voor haar was het een weloverwogen keuze, gedreven door de liefde voor haar gezin en de dringende noodzaak om voor haar eigen welzijn te zorgen.

Twee fulltimejobs

Bij het begin van de lingeriezaak was het oorspronkelijke plan om het kapsalon af te bouwen. Maar het onverwachte succes van beide ondernemingen resulteerde in bijna twee jaar van toegewijde inzet voor twee fulltime jobs. “Het was een serieuze balansact, gecombineerd met de vreugde van het opvoeden van drie kinderen”, vertelt Natascha. Voeg hier het recent overwinnen van borstkanker aan toe en het is duidelijk: deze jonge zelfstandige werkte voor twee.

“De stress en drukte eisten hun tol en leidden tot gezondheidsproblemen”, zegt Natascha. Ze vertelt over de zware maagontsteking en het verlies van tien kilo, een wake-up call die haar en haar gezin aanzette tot een moedige beslissing: meer tijd vrijmaken voor het gezin.

Persoonlijke band

Terwijl de lingeriezaak momenteel een uitverkoop houdt met de volledige nieuwe collectie aan -30 procent en de vorige wintercollectie tegen ronde prijzen, betreuren de klanten het stopzetten van de lingeriezaak enorm. Velen waardeerden ook het persoonlijke advies van een ervaringsdeskundige van borstkanker enorm. “Het was een unieke plaats waar schaamte aan de deur werd gelaten, en een luisterend oor en deskundig advies werden geboden, waardoor een persoonlijke band werd gesmeed”, zo vernemen we van klanten.

Wie de gastvrije babbel mist, is echter van harte welkom in het kapsalon Mattess. Hierdoor zal Natascha meer ruimte hebben voor haar gezin en nieuwe avonturen. “Kinderen, heren en dames die een frisse haarsnit willen, zijn welkom vanaf februari van 9 tot 18 uur op weekdagen en zelfs tot 22 uur op donderdagavonden. Op zaterdag sluiten we af om 12 uur en zondag en maandag zijn mijn welverdiende rustdagen. Het is namelijk de bedoeling om meer tijd te maken voor het gezin”, benadrukt Natascha.

“Onze zoon is wielrenner en rijdt vanaf januari bij Cannibal B Victorious. Het is de bedoeling om meer naar zijn wedstrijden te gaan kijken en van het leven te genieten.”

“We nemen afscheid van de lingeriezaak, maar ik koester de warme herinneringen aan de persoonlijke connecties die we hebben gemaakt. Het was meer dan alleen een winkel; het was een plek waar verhalen, soms zelf heel emotionele, werden gedeeld.”

Klanten dankbaar

“Ik ben dankbaar voor de banden die zijn gesmeed. Hoewel het een uitdagende beslissing was, kijk ik vol positiviteit naar de toekomst. Soms brengt het sluiten van één deur ons naar onverwachte kansen. Met een glimlach op ons gezicht omarmen we het volgende hoofdstuk van Coiffure Mattess.”

“Mijn hart is gevuld met dankbaarheid voor de steun van mijn gewaardeerde klanten, en ik ben vastbesloten om hen in het kapsalon met dezelfde warmte te verwelkomen. Laten we samen stralen, want het beste komt nog!”, houdt Natascha moed.