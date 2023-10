Borstelmaker Falcon Brush uit Izegem lanceert 100 procent gerecycleerd borstelgamma op vooravond van 100ste verjaardag

Familiebedrijf Falcon Brush bestaat in 2024 100 jaar en pakt nu al uit met een primeur: een 100 procent gerecycleerd borstelgamma. Het bedrijf kijkt zo ook naar de toekomst waar duurzaamheid centraal komt te staan. “Zo houden we heel wat plastic flessen uit de oceanen.”

Het bedrijf werd in 1924 opgericht door Achilles Decoopman als Decoopman-Vandeghinste en bevond zich eerst tegenover de dankkapel in de Roeselaarestraat. Later werd het bedrijf Decof (Decoopman Frères) toen het door twee zonen, de broers Antoine en Valère, werd overgenomen. Antoines zoon Dirk nam eind jaren 60 de zaak over, die toen al in de Stuivenbergstraat was gevestigd. In die straat wemelde het overigens van de borstelfabrikanten. Nu resten er nog vier in de stad, maar die focussen allen op een andere niche.

Export naar 16 landen

In 1986 volgde de verhuizing van Decof naar de Noordkaai, nu staan Dirks zonen Dominique en David aan het roer van de zaak die tien mensen tewerkstelt en jaarlijks 760.000 borstels vervaardigt die in 16 landen hun afnemer vinden.

Zes van de werknemers staan in de productie, waar ze de zeven machines bemannen waar de borstels in sneltempo worden vervaardigd. “Ons voordeel is dat we altijd tussen onze mensen zijn blijven staan, we werken dus ook mee waar nodig”, zegt David Decoopman.

Bij Falcon Brush worden diverse borstels en wissers vervaardigd. Die borstels kunnen in zowat vier reeksen onderverdeeld worden. Ten eerste zijn er de borstels die gebruikt worden bij het reinigen van auto’s en trucks in carwashes, een tweede reeks met hoogwaardige, geteste vezels is er speciaal voor de voedingsindustrie. Het Safe Brush-gamma spreekt dan weer de professionele schoonmakers aan. “We hebben daar een gamma ontwikkeld dat erg efficiënt is en ook erg duurzaam. De winst van onze klanten ligt bij het personeel dat ergonomischer en efficiënter te werk kan gaan”, stipt Dominique Decoopman aan.

Milieuvriendelijk

Naast heel wat gewone huishoudborstels is er nu ook naar aanleiding van de honderdste verjaardag de Ecocycled Brush. “Houten borstels lijken misschien wel goed voor het milieu, maar voor al dat hout moeten bomen gekapt worden. Onze nieuwe borstellijn is vervaardigd uit 100 procent gerecycleerd plastic. Eén borstel bevat tussen de 375 en 875 gram plastic afval dat een nieuw leven krijgt. Dat zijn 15 tot 35 flessen die de natuur niet meer kunnen bevuilen. Bovendien schenken we per ecologische borstel die we maken ook een percentage aan GoForest dat zich inzet voor de herbebossing.”

Het bedrijf werkte eerder al met gerecycleerde borstelblokken, die voorzien werden van nieuwe vezels, nu is er dus een 100 procent gerecycleerd product. “We werken naar de toekomst toe naar een naar honderd procent gerecycleerd materiaal voor al onze borstels, daar vraagt de markt ook naar.”

Het bedrijf investeerde recent ook in een nieuwe borstelmachine. Het bedrijventerrein langs de Noordkaai is ondertussen met de jaren heringericht. “Waar we vroeger nog een eigen zagerij hadden en een opslagplaats om het hout te drogen, is dat nu al volledig ingepalmd door ons magazijn. Het aandeel hout zal naar de toekomst toe ook steeds kleiner worden in ons productgamma.”

Concurrentiële markt

Bij Falcon Brush volgt men uiteraard ook de nieuwste evoluties. “Sommige producten verdwijnen uit je gamma. Wie gebruikt er nog een hoeden- of een kledingborstel? Vroeger leverden we voor schoenenmerk Ambiorix ook steevast schoenenborstels, maar wie draagt nu nog lederen schoenen? Vroeger iedereen, nu zijn het haast allemaal sneakers. Maar onze borstels worden ook gebruikt in allerlei nieuwe toepassingen.”

Zonder dat je het zelf misschien beseft, heb je thuis een borstel die vervaardigd werd bij Falcon Brush. “We leveren aan doe-het-zelfzaken, maar ook aan grote verdelers. België blijft onze beste markt, wellicht gevolgd door Groot-Brittannië. Het is een concurrentiële wereld waar met kleine marges gewerkt wordt. Maar als eeuweling hebben we daar onze plek al veroverd.”