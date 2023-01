Borealis neemt meerderheidsbelang in Oostends recyclagebedrijf Renasci

Borealis heeft een meerderheidsbelang (50,01 procent) verworven in Renasci, een recyclagebedrijf uit Oostende. Dat maakte Borealis donderdag bekend in een persbericht, zonder financiële details. De bedoeling van de overname is de transformatie naar een circulaire economie te versnellen, klinkt het.

In juli nam het Oostenrijkse chemiebedrijf al een belang van 10 procent in Renasci. Nu wordt die participatie opgetrokken tot meer dan de helft, “als bewijs van zijn vertrouwen in het potentieel van Renasci’s gepatenteerde concept Smart Chain Processing (SCP), om daarmee de transformatie naar een circulaire economie te versnellen”. Bij SCP worden meerdere afvalstromen met verschillende recyclagetechnieken onder één dak mogelijk gemaakt.

Borealis wil tegen 2025 het volume van circulaire producten en oplossingen verzesvoudigen tot 600.000 ton, en zelfs 1,8 miljoen ton tegen 2030. “De overname zal Borealis helpen om deze doelstellingen te bereiken door meer toegang tot chemisch gerecycleerde grondstoffen uit de Oostendse vestiging van Renasci, en toegang tot haar belangrijke circulaire technologieën”. Het SCP-concept zal mogelijk uitgebreid worden naar andere locaties.