Borealis bijna volledig eigenaar van Oostends recyclagebedrijf Renasci, oprichter Desender aan de kant

De chemiemultinational Borealis krijgt recyclagebedrijf Renasci uit Oostende bijna volledig in eigendom na een nieuwe kapitaalronde. Oprichters Luc Desender en Guy De Clercq en de Belgische investeerders stappen uit het bedrijf. Dat schrijft de krant De Tijd.

De Oostenrijkse chemiereus was vorig jaar al meerderheidsaandeelhouder geworden van Renasci met 50,1 procent. Eind vorig jaar kwam er een grote kapitaalinjectie, waardoor Borealis bijna volledig eigenaar is van Renasci. De groep zegt nu 98,6 procent van het Oostendse bedrijf in handen te hebben. Renasci had dringend vers geld nodig om de activiteiten te kunnen verder zetten, zo meldt De Tijd

Renasci werd opgericht door Luc Desender, destijds de man achter het ter ziele gegane Oostendse groenestroombedrijf Electrawinds, en Guy De Clercq, een financier uit het Gentse. Het bedrijf stond in voor een bijna volledige recyclage van afval door nieuwe en bestaande technieken te combineren. Plastic werd daarbij gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen voor de chemie. Die techniek werkt en er is ook interesse in de sector, maar praktisch en commercieel ligt het nog moeilijk en het bedrijf kampte met kinderziekten.

Vers geld nodig

Borealis, dat eerder al een belang van 10 procent had genomen, werd begin vorig jaar voor iets meer dan de helft eigenaar van Renasci. Maar het bedrijf bleef met problemen kampen en had dringend extra geld nodig om te kunnen doorgaan. Door een overproductie van nieuw plastic in verschillende werelddelen, was gerecycleerd plastic veel minder interessant.

Toen eind vorig jaar nood was aan een nieuwe kapitaalronde, konden of wilden de bestaande aandeelhouders niet volgen. Borealis hield het bedrijf rechtop, maar nam wel de volledige leiding op zich. De oprichters verdwenen uit het kapitaal van het bedrijf, maar hebben nu hun schouders gezet onder een nieuw milieubedrijf, N-Fix, dat vaste mest moet omzetten in een stabiele bodemverbeteraar. (HH)