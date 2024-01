Bon’Ap opent eerste Zuid-West-Vlaamse vestiging: “Tweede volgt in februari in Kuurne”

Op woensdag 24 januari om 8.30 uur opent Bon’Ap maaltijdwinkel in Avelgem in de Doorniksesteenweg 264 de deuren. Het is pas de eerste vestiging in Zuid-West-Vlaanderen voor Bon’Ap. “Avelgem ligt voor ons op een strategisch punt.”

“Bon’Ap is jouw maaltijdwinkel om de hoek met vertrouwde Buurtslagers-producten,” verduidelijkt regiomanager Rik Roggeman. “Naast een breed assortiment vers vlees en diepvriesproducten vind je er ook heel wat kant-en-klare koude en warme gerechten, voor thuis of onderweg terug.”

“Avelgem ligt op een strategisch punt waar wij zorgeloze maaltijden willen aanbieden. Maar het is meer dan dat. Naast traiteur en charcuterie zijn we ook een beenhouwerij die ook belegde broodjes, warm of koud, en brood verkoopt. Bij ons ga je naar buiten met alles wat je nodig hebt voor een maaltijd, al dan niet klaargemaakt. Dus ook aardappelen en groentjes zijn in ons ruim assortiment terug te vinden. Alles wat ook in onze beenhouwerij te koop is vind je ook in onze diepvries terug. We hebben ook een ruim assortiment Fondue en Gourmet. Wekelijks hebben we onze promoties en folders. Online bestellingen kunnen eenvoudig geplaatst worden via Click&Collect. Men hoeft enkel nog zijn boodschappen op te halen. Betalen doe je in het afhaalpunt. Daarna ben je klaar om je boodschappen snel mee naar huis te nemen.”

43 vestigingen

“Een broodje of maaltijd warm of koud, kan ter plaatse in onze eetcorner genuttigd worden. Er is een microgolf voorhanden. Ook alle dranken en desserts zijn bij ons verkrijgbaar,” zegt de Ieperling. “Avelgem is voor ons de eerste winkel in Zuid-West Vlaanderen die zal geopend worden. Op 28 februari volgt er een tweede in het Ringshoppingcenter van Kuurne. Momenteel tellen we 43 vestigingen over Oost -en West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. We zijn nog op zoek naar gemotiveerde mensen met kennis en ervaring in deze branche. We kijken alvast uit om ook in deze regio bekendheid te verwerven”, aldus Bon’Ap-regiomanager Rik Roggeman.