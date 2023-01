Bon’Ap opent 40ste vestiging op 1 februari in Ieper: “Nog op zoek naar personeel”

Op 1 februari opent Bon’Ap Ieper feestelijk de deuren. Het is het 40ste filiaal van deze winkelketen die deel uitmaakt van Meat and More uit Aalter.

Na de opening van Bon’Ap Veurne in november 2022 is er opnieuw een West-Vlaamse stad aan de beurt. “In Ieper openen we op het winkelcomplex Rijselpoort woensdag 1 februari de deuren”, vertelt Matthias Boone, verantwoordelijke verkoop bij Bon’Ap, trots. “De 40ste vestiging en de elfde op West-Vlaamse bodem. Waarom Ieper? Alle puzzelstukjes moeten in elkaar vallen en dat was hier het geval. Doordat we in de streek al gekend zijn door ons Buurtslagersverleden, was het de ideale opportuniteit om hier ook met Bon’Ap van start te gaan.”

Brede waaier

Bij Bon’Ap kan je terecht voor een brede waaier aan voeding. “Denk maar aan maaltijdboxen, lunchformules, bereide gerechten, verse belegde broodjes en traiteur, maar ook een uitgebreid gamma vers vlees, charcuterie en diepvries-producten kan je bij ons terugvinden”, somt Boone enkele van de mogelijkheden op. “Bij de opening voorzien we stuntpromo’s op enkele topproducten zoals gehakt, kipfilet en de vers bereide hamrolletjes. We mikken op een heel brede doelgroep. Mensen die in de buurt zijn of werken kunnen hier over de middag hun maaltijd ook opeten in de daartoe voorziene eetgelegenheid.”

Er staan nog enkele vacatures open. “We mikken op een team van 8 à 12 medewerkers en zijn nog steeds op zoek naar goeie werkkrachten. Wie interesse heeft, kan zich aanmelden via onze site, of eens langskomen in het filiaal. Of er nog vestigingen komen? Specifiek voor deze regio mikken we nog op de opening van een winkel in Diksmuide rond de zomerperiode.”