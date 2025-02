Bon’Ap komt naar Menen: “50ste volwaardige winkel”

Maaltijdwinkel Bon’Ap komt naar Menen. De keten, gespecialiseerd in voeding en bereide maaltijden, zal halverwege mei de deuren openen. Voor de opening van de speciaalzaak, gaat men op zoek naar 10 nieuwe werkkrachten. “West-Vlaanderen loopt warm voor dit concept.”

Van verse steaks tot volledige maaltijden? Er is weinig dat op gebied van heerlijk eten niet te vinden is in Bon’Ap. De keten, met verschillende vestigingen in Vlaanderen, is bezig met een stevige uitbreiding en zal dan ook binnenkort de deuren openen in Menen. “Menen past perfect binnen onze strategie”, klinkt het bij Matthias Boone van Bon’Ap. “Toen we zagen dat de voormalige Bristol winkel in de Noordstraat, pal aan de grens, beschikbaar werd gesteld? Het was de opportuniteit waar we meteen op zijn gesprongen.”

De opening van de winkel in Menen zal ook voor het merk een bijzonder moment worden. “Op dit ogenblik beschikken we over 52 filialen, waarvan 5 pop-ups. Van zodra Menen de deuren zal openen, zullen we in totaal over 55 filialen beschikken. Haal daar die 5 pop-ups uit, en dan weet je dat Menen onze 50ste volwaardige winkel zal worden. We hopen om tegen 14 mei te kunnen openen, maar dat is echt nog onder voorbehoud. Daar zou nog wat spelen op kunnen zitten.”

Voor de winkel gaat de keten ook op zoek naar 10 nieuwe medewerkers. “We zijn al volop bezig met de zoektocht, en dat verloopt in twee fasen. Bij de eerste fase gaan we op zoek in ons eigen personeelsbestand. Misschien zijn er mensen uit de streek die graag wat dichter bij huis willen werken? Dan kunnen die probleemloos overstappen. Maar we omarmen natuurlijk ook graag nieuwe collega’s. Wie dat wil, kan via onze site reeds solliciteren.”