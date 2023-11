Boissons Beaux Frères schenkt picon

Boissons Beaux Frères, wat staat voor de Oostrozebekenaren Tim Duyck en Tom D’Halluin, mag straks vijf kaarsjes uitblazen. Deze twee creatieve jongens zijn helemaal thuis in de wereld van de bieren, drankjes en wijnen.

Elk jaar pakken ze uit met een nieuwkomer. Vorig jaar nog werd hun speciaal biertje Petanque boven de doopvont gehouden en dat was een echt succes en bovendien een echte blijver. Ook in 2023 mochten zij niet achter blijven en was het te voorspellen dat ze iets nieuws uit hun culinaire mouw zouden toveren. Het is een kant-en-klare aperitief geworden, een nieuwe lekkernij die alvast kan geproefd worden tijdens hun depotverkoop op zaterdag 2 december.

“Na de lancering van het Petanque-bier was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Het moest een 5-sterrenproduct worden voor het aperitiefmoment”, aldus Tom D’Halluin, een beetje de stichter van het familiebedrijfje. “Na rijp beraad lieten we picon vin blanc creëren door Tailor Taste Distillery. We hadden al opgemerkt dat de picon vin blanc sterk in populariteit gestegen was, zodat we dachten dat het moment aangebroken was om hiermee iets te doen.”

Volgens schoonbroer Tim Duyck is het nieuwe aperitief een volledig natuurlijk product met als ingrediënten likeur, crème de cassis en de triple sec. Het aperitief behoudt een mooi evenwicht tussen bittere en zoetere toetsen. Ideaal om uit te gieten in een glas met ijs en een schijfje sinaasappel. Kortom, een lekker drankje voor de bon vivant.

Tweede depotverkoop

Vorig jaar werd door de Beaux Frères een eerste depotverkoop gehouden als garageverkoop. De tweede editie die eraan komt, is het ideaal moment om mooie promoties te ontdekken op de dranken in stock en de bezoekers te laten kennismaken met enkele nieuwigheden voor de eindejaarsperiode. Iedereen is welkom op zaterdag 2 december van 9 uur tot 14 uur in de Meulebekesteenweg 21 in Oostrozebeke. (CLY)