Boho71 opent deuren in hartje Kortrijk: Een warme belevingswinkel vol kleur

Vrijdag 21 maart opende Caty Beel (53) de deuren van haar interieur- en decoratiewinkel boho71 aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat, op de hoek met de Pieter de Cockelaerestraat. “Onze showroom in Ooigem is voor sommigen een drempel omdat je een afspraak moet maken. Hier kan je vrijblijvend eens binnenkomen en de sfeer opsnuiven.”

De opening viel niet toevallig op de eerste dag van de lente. “Een nieuw hoofdstuk voor boho71”, glundert Caty Beel, die haar levenswerk in 2021 oprichtte. Boho71 biedt kleine decoratieartikelen tot een volledige aankleding van jouw interieur bij totaalprojecten. “We ontwerpen ook onze eigen unieke collectie met exclusieve, in-house gemaakte producten.”

In de nieuwe Kortrijkse belevingswinkel kan je kennismaken met het aanbod van boho71. Je vindt er een selectie decoratieve interieurartikelen zoals borden, boeken, lampen, vazen, kaarsenpotjes, placemats en tafellakens, alsook tapijtstalen, gordijnen, poefs en kussens. Alles kan je personaliseren naar smaak. Daarnaast doet boho71 ook stoffering in eigen atelier en installaties op terrassen met outdoor stoffen.

“Het toevoegen van kleur in jouw interieur is echt goed voor je mentale gezondheid! Een accent kan voldoende zijn” – Caty Beel

“Bij Boho71 streven we naar een warme sfeer met veel kleur. Het toevoegen van kleur in jouw interieur is echt goed voor je mentale gezondheid! Een accent kan voldoende zijn. Ik moedig graag mensen aan om leuke prints en patronen te proberen. Ze durven niet altijd, maar achteraf zijn onze klanten altijd tevreden over het resultaat. Daarbij houden we steeds rekening met het beschikbare budget”, vertelt Caty.

“Ik was op zoek naar een klein hoekpand met twee etalages, dit was echt mijn ding. Ik kende het pand al van vroeger en de locatie sprak me meteen aan: tussen lokale ondernemers, de antiquairs, in het historische hart van Kortrijk. De Onze-Lieve-Vrouwestraat is de laatste jaren opgewaardeerd en heeft nu veel meer charme dan vroeger en voldoende passage.”

Boho71 is open van donderdag tot zaterdag, van 10 tot 18 uur, met een extra openingsdag op zondag 30 maart van 14 tot 18 uur. “Ter gelegenheid van de opening geven we tot dan 10 procent korting op de eerste aankoop in onze fysieke winkel.”