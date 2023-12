Boezemvriendinnen Saïda en Evelyn openen Double Trouble Kidzz in Brugge

Saïda Hamilton en Evelyn Braem, al dertig jaar goede vriendinnen, openden eind november in de Noordzandstraat de nieuwe baby- en jongenskledingzaak Double Trouble Kidzz. “Als ‘boysmoms’ merkten we al vaker dat er in veel winkels een beperktere keuze is voor jongens”, klinkt het.

Het worden drukke tijden voor Saïda Hamilton (35) en Evelyn Braem (35). Naast hun nieuwe kledingzaak in de Noordzandstraat 47 hebben ze immers elk nog een andere voltijdse job. Saïda is winkelverantwoordelijke van een Zara-vestiging in Oostende en Evelyn runt twee grote kinderdagverblijven, met samen zo’n 180 kinderen, in het Brusselse. “We hebben altijd al hard gewerkt en zullen ons goed organiseren”, vertelt Saïda. “En die andere jobs komen ons bij dit project ook wel goed van pas, qua kennis en ervaring rond kledij en kinderen.”

Eigen collecties

In hun mooi gerenoveerde zaak verkopen ze voornamelijk merken die in België nog niet gekend zijn. Het duo hoopt in de toekomst ook eigen collecties te ontwerpen. “Het pand was voor ons liefde op het eerste gezicht”, zegt Saïda. Leuk detail is dat er achteraan een kinderspeelhoekje met heel wat speelgoed is ingericht.