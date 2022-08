Boetiek Verstraete sluit na 66 jaar voorgoed: “Ik zal de trouwe klanten missen”

De definitieve sluiting van Boetiek Verstraete op de Hille betekent het einde van een vaste waarde in Zwevezele. Uitbaatster Annick Verstraete (58) zal haar winkel enorm missen, maar door gezondheidsredenen sluit ze haar boetiek voorgoed en dit na een intense periode van hard werken.

Boetiek Verstraete opende de deuren in 1956. Wijlen Roger Verstraete was kleermaker en Jacqueline Craeymeersch (88) hielp mee in de winkel. Jaren waren zij trotse uitbaters van een bloeiende confectiezaak. Dochter Annick groeide op in het modeverhaal: “Sinds mijn tienerjaren was ik reeds actief in de winkel. Boetiek Verstraete werd een modieuze modezaak en toen ik 20 was, nam ik de winkel over. Ik kon van mijn hobby mijn beroep maken en ik zag dit als een uitdaging. Mijn ouders hielpen toen ook nog mee en ik werkte ook als etalagist in diverse zaken. Dat waren de gouden jaren. Ik moest keihard werken, volgde de modetrends constant op en ik verkocht massa’s kledingmerken. Ik was en ben nog altijd een perfectionist. Alle kleren moesten gestreken worden en het plooiwerk was millimeterwerk. Dat was mijn visie: een mooie, stralende winkel om u tegen te zeggen.”

Ik werd geconfronteerd met een zware inbraak en de coronapandemie was een catastrofe

Pure herenzaak

De zaken gingen goed en de omzet en het klantenbestand groeide mee. “In 2011 was de tijd gekomen om verbouwingen uit te voeren. De winkelruimte werd uitgebreid tot 400 vierkante meter en de zaak liep als een trein. De ommekeer van het verhaal was dat er lichamelijke klachten naar boven kwamen. De overuren tot ’s avonds laat werden mij teveel en op zondagnamiddag was ik niets waard. Toen er wegenwerken uitgevoerd werden langs de N50 op de Hille besloot ik met dameskleding te stoppen. Boetiek Verstraete werd een pure herenzaak, met een heel groot assortiment van gekleed tot casual en trendy. Ik werd ook geconfronteerd met een zware inbraak waarbij er 30.000 euro gestolen werd aan merkkledij. Als laatste was er de coronapandemie. Financieel was dit een echte catastrofe en heel veel gekledere stukken bleven in de kledingrekken hangen.”

Weloverwogen

In april 2021 stierf vader Roger. Het gemis is groot maar de herinnering blijft. “Als ik naar het kerkhof ga om mijn pa te groeten, denk ik steeds: ‘jij hebt zo hard gewerkt en nu realiseer ik mij dat hij geen cent op zak meer heeft. Op zulke momenten denk ik aan mijn eigen gezondheid en na een emotionele beslissing startte ik met een spectaculaire uitverkoop. Dit ging gepaard met een gemengd gevoel want de winkel was ruime jaren mijn zorgenkindje, waar ik de hele dag actief mee bezig was. Toch gaat het om een weloverwogen beslissing. Ik zal nu echt kunnen doen wat ik graag doe en daarbij horen de nodige zorgen voor mijn mama. Ik begrijp dat het voor de klanten even schrikken is. Ik wil hen uit de grond van mijn hart bedanken voor de jarenlange trouw aan mijn zaak. Ik zal hen missen. De appreciatie, de vriendelijkheid, de conversaties en de uitdaging om een mooi passend ensemble te vinden. Wat hierna komt, weet ik echt nog niet. Ik ga het eerst enkele maanden rustig aan doen en dan zie ik wel”, besluit Annick.