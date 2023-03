Boetiek Loftshop heeft nu ook vestiging in Brugge

De bekende Torhoutse damesboetiek Loftshop heeft nu ook een vestiging in Brugge. Zaakvoerster Sharon Schoonvaere (43) vestigt zich minstens tot januari 2024 in de drukke Zuidzandstraat.

“Ik ben intussen twintig jaar actief als zelfstandige in de kledingsector”, stelt de uit Roeselare afkomstige zaakvoerster zichzelf voor. “Mijn man is afkomstig uit Brugge en zo hebben we ons ergens halverwege gesetteld (lacht). Ik ben destijds begonnen met de verkoop van lingerie aan huis en van in onze woning. Al vlug kwam daar kledij bij en zo’n vier jaar terug hebben we in Torhout in een nieuwe bijbouw de boetiek Loftshop geopend. Tijdens die werkzaamheden toen, waardoor we niet konden openen, heb ik me trouwens al eens een jaar in een pop-up pand in de Smedenstraat in Brugge gevestigd. Ik krijg hier toen heel goeie reacties om veel dames vroegen me om terug te komen in Brugge.”

En zo ver zijn we nu dus. Sharon maakte handig gebruik van de leegstand die zich in de Brugse winkelstraten toch wel duidelijk manifesteert en kon een mooie deal sluiten met de eigenaar van een pand die anders toch maar leegstandstaks moet betalen. “Brugge heeft me nooit los gelaten en ik ben erg blij dat ik er nu terug ben. We bieden in Brugge ongeveer hetzelfde aanbod aan als in Torhout, dus een assortiment voor zowel de jonge meisjes als de wat oudere dames”, zegt Sharon. “Dit weekend is ons officieel en feestelijk openingsweekend met onder meer een modeshow bij de zaak op zaterdagnamiddag.”