Boekenvoordeel verhuist van Geldmuntstraat 1 naar nummer 20

De Brugse vestiging van BoekenVoordeel huist sinds 20 februari in een nieuw pand iets verderop in dezelfde straat, Geldmuntstraat 20. “Hier hebben we een mooie lichtinval en veel meer ruimte om de klanten comfortabel te ontvangen”, zegt winkelverantwoordelijke Anna Schotte.

De bekende retailer huisde de voorbije jaren in de Geldmuntstraat 1, dus vlakbij de Eiermarkt. Nu wordt gekozen voor een nieuw pand in dezelfde straat, namelijk Geldmuntstraat 20. “BoekenVoordeel is een Nederlandse retailformule die al meer dan veertig jaar bestaat. We hebben 100 winkels waarvan 24 in Vlaanderen”, zegt Pieter Gladinez, manager van BoekenVoordeel België.

Ruimer assortiment

“Naast Brugge zijn er in West-Vlaanderen ook nog winkels in Ieper, Kortrijk Centrum, Ring Shopping Center in Kuurne, Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Knokke. In de nieuwe winkel in de Geldmuntstraat 20 zullen we ons huidige assortiment beter kunnen presenteren, maar ook uitbreiden.” De discounter verkoopt naast boeken ook legpuzzels, spellen, films op dvd, computergames en allerhande hobbymaterialen. De Nederlandse keten huisde in de beginjaren in Brugge eerst twintig jaar in een pand in de Steenstraat en verdween dan een hele tijd om zes jaar geleden terug te komen; in de Geldmunstraat 1. Na de verhuis naar de Geldmuntstraat 20 zal in het ‘oude pand’ nog tot eind augustus, als het huurcontract afloopt, een tijdelijke outletwinkel open gehouden worden.”

De verantwoordelijke voor de Brugse winkel, Anna Schotte, is alvast enthousiast. “Ik heb hier altijd graag gewerkt maar het is een smalle winkel waardoor het nogal vlug stropt. In het nieuwe pand hebben we een mooie lichtinval en veel meer ruimte om de klanten comfortabel te ontvangen”, zegt Anna. “Naast boeken en allerlei spellen zijn ook de producten die BoekenVoordeel zelf ontwikkelt, zoals de TinyHouses om in elkaar te knutselen, erg populair. Op onze nieuwe locatie zullen we ons verruimde aanbod alvast een mooie plaats kunnen geven.” (PDV)