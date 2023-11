BoekenVoordeel heropent in de Lange-Steenstraat

Na drie maanden is de boeken-, hobby en cadeauwinkel terug in het winkelwandelgebied van Kortrijk. Eerder zat BoekenVoordeel op -1 in winkelcentrum K in Kortrijk. “De eerste 100 klanten die voor 10 euro kopen, krijgen een pakje kerstkaarten”, zegt manager Pieter Gladinez (44).

Het Nederlands familiebedrijf BoekenVoordeel is 40 jaar oud met in totaal 100 winkels. Pieter Gladinez is verantwoordelijk voor 25 winkels in Vlaanderen, waaronder Kortrijk. “Het team is blij dat ze terug naar hun Kortrijkse winkel kunnen komen. Toen ons huurcontract afliep in K in Kortrijk hebben we van de gelegenheid gebruikgemaakt om terug naar de begane grond te komen. Het is altijd leuker om in een winkelstraat te zitten. Toevallig kwam net dan dit pand te huur.”

“Het bedrijf is ooit gestart als marktkraam. De eigenaar verkocht de overschotten van uitgeverijen door aan een voordelige prijs”

Zoals de naam het doet vermoeden, staat de winkel voor voordeel zoals twee boeken voor 15 euro of stukprijzen die doorgaans onder de 10 euro blijven. “Het bedrijf is ooit gestart als marktkraam. De eigenaar verkocht de overschotten van uitgeverijen door aan een voordelige prijs. Niet veel later volgende een eerste winkel en de rest is geschiede.” BoekenVoordeel koopt restpartijen op bij uitgeverijen om die vervolgens aan een beduidend lagere prijs te verkopen. “Daarnaast kopen we ook populaire titels, maar die kopen we aan in grote oplages om ze nog steeds aan een voordelige prijs te kunnen aanbieden.”

Het begon met boeken, maar het aanbod is intussen uitgebreid met wenskaarten, gezelschapspelletjes, puzzels, kruiswoordraadsels, dvd’s en cd’s. “Hoewel die laatste stilaan verdwijnen, is het bij ons nog steeds belangrijk. Er zijn nog collectioneurs die bij ons hun gading vinden, zowel nieuwe als oude titels, aan bijvoorbeeld 3 stuks voor 20 euro. Daarnaast hebben we ons assortiment hobby uitgebreid en kan je ook je eigen wenskaarten knutselen of hier materiaal vinden voor diamond painting. Onze doelgroep is heel divers. Van jonge gezinnen tot oudere generaties.”