Bodyline gooit deur open voor publiek op nieuwe locatie: “Straks ook burn-outcoach”

Bodyline is verhuisd naar de Beernemstraat 29. Vicky Vandycke is de drijvende kracht achter Bodyline en op zaterdag 5 februari nodigt ze iedereen uit naar haar opendeurdag. Binnenkort wordt haar praktijk versterkt met een gediplomeerde burn-outcoach.

“Ik heb een grote passie voor afslanking, gezonde voeding, beweging en een goede huidverzorging en deze passie werd mijn beroep”, vertelt Vicky (46). “Op 18-jarige leeftijd studeerde ik kinesitherapie. Dit waren heel leerrijke studies en stap voor stap leerde ik het menselijk lichaam beter kennen. Mijn medische kennis werd ruimer, maar ik wilde nog iets meer. Een lichaam functioneert lichamelijk goed door voldoende te bewegen en vooral door de juiste bewegingen uit te voeren, maar gezonde voeding is even belangrijk. Ons goed voelen tijdens onze dagelijkse bezigheden is heel belangrijk.”

“Ik ontdekte al vlug dat er veel mensen zijn, die zich minder goed voelen. Ik wilde deze mensen helpen. Ik ging van start met mijn eigen praktijk en koos voor de naam Bodyline. Het uitoefenen van kinesitherapie liet ik wat achterwege en ik legde de focus op gezonde voeding, een gezond lichaamsgewicht, zinvolle bewegingen en er gewoon goed uitzien.”

Ik wil dat elke klant zich hier een stukje thuis voelt

“Bij Bodyline kan iedereen terecht die hulp zoekt of advies nodig heeft rond huidverbetering, figuurcorrectie, vetafbraak, afslankadvies, voedingsadvies, een gezonde en evenwichtige levensstijl, een energiekuur, spieropbouw, gelaatsbehandeling, medische pedicure en noem maar op. Door mijn studies en ervaring gebruik ik dagelijks mijn kennis om samen met de klant een zinvol, individueel programma uit te werken met als doel tot langdurige resultaten te komen. Met de nodige ondersteuning kan men zich opnieuw goed in zijn eigen lichaam voelen.”

Burn-outcoach

Bodyline verhuisde naar een mooi en centraal gelegen pand langs de Beernemstraat 29. Vicky deed heel wat renovatiewerken en het resultaat is een echt pareltje. “Ik kende drukke tijden. De aankoop van een nieuw gebouw en het denkwerk dat erbij kwam vraagt al enige energie. Ik wilde het pand praktisch inrichten, zodat elke klant zich een stukje thuis voelt bij Bodyline. Het rustgevend element moest aanwezig zijn. Het resultaat mag er wezen en tijdens mijn opendeurdag op zaterdag 5 februari kan iedereen vrijblijvend een kijkje komen nemen. Binnenkort wordt mijn praktijk versterkt met een ervaren burn-outcoach. Personen die vastzitten in hun hoofd en lichaam, die op zoektocht zijn naar zichzelf kunnen ook langskomen. Via een wetenschappelijk traject kan de persoon herstellen. Wie een burn-out voelt aankomen of wil vermijden kan ook een beroep doen op de gediplomeerde burn-outcoach.”

Opendeurdag van 11 uur tot 17 uur. Voor elke bezoeker staat een drankje, hapje en kleine attentie klaar, vergezeld met een welkomstgroet van Vicky. Een kijkje nemen kan ook op www.bodyline-wingene.be.