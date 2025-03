Body20 zet in op fitness met elektronische spierstimulatie: “Effect van langere training”

In de Holstraat in Waregem opende een nieuwe fitnessstudio. De 22-jarige Alissa De Corte verwelkomt in Body20 zowel beginners als ervaren sporters. “Onze sessies van 20 minuten met elektronische spierstimulatie hebben hetzelfde effect als een langere training”, klinkt het.

Eind 2024 werd de fitnessketen E-Fit met vestigingen in Waregem, Beveren-Leie, Lievegem en Deinze failliet verklaard. Bij E-Fit kon je onder andere trainen met hoogtechnologische pakken waarin pads zaten, die via EMS-technologie (elektro musculaire stimulatie) je spieren extra activeerden. Toen de zaak failliet ging, kwam het pand vrij te staan. Concurrent Body20 zag zijn kans om de locatie over te nemen.

“Er zit veel potentieel in deze stad en we lieten er geen gras over groeien”, vertelt bestuurder Frank Van Puyvelde. “Deze studio zullen we als Body20 trouwens zelf uitbaten. We zijn een franchiseketen en werken samen met zelfstandigen, maar dit is de tweede locatie die we zelf openhouden.”

Afslanken

Die eer is weggelegd voor Alissa De Corte. De 22-jarige uit Oekene bij Roeselare wordt het gezicht van Body20 Waregem. “Het pand had veel van zijn pluimen verloren en we hebben het omgetoverd tot een nieuwe fitnessstudio”, zegt ze. “Hier kunnen we perfect onze EMS-training aanbieden. Dankzij een speciaal pak werken we op veel spiergroepen en focussen we vooral op afslanken.”

“Zo’n korte sessie heeft dezelfde effecten als een langere training.” “We werken onze sessies ook altijd op maat van de klant uit”, pikt salesmanager Karen Reinarz in. “Je kan hier bovendien op een passieve manier trainen met een andulatiematras bijvoorbeeld, daarmee activeer je je spieren zonder te sporten.”

Proefsessie

Body20 is op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 8 tot 12.30 uur en van 16.30 tot 20 uur. Op woensdag, vrijdag en zaterdag kan je er tussen 8 en 12.30 uur terecht. “We werken met gratis proefsessies, iedereen kan dus gratis komen proberen”, besluit Alissa.

Een afspraak maken kan in de Holstraat 18, telefonisch op 0456 92 01 91 of met mail naar waregem@body20.be. Meer info op https://body20.be/studio-waregem.php