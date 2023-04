Body So Fit opent twee extra filialen in Izegem en Torhout

Body So Fit opende onlangs twee nieuwe zaken in electro-fitness. Dit naast de succesvolle bestaande zaken in Tielt, Roeselare en Kortrijk. De nieuwe filialen zijn gelegen inIzegemenTorhout. Ook bestaatBody So Fit hiermee vijf jaar en op dit jubileum hebben ze ook net hun vijfdezaak geopend.

“We vullen elkaar goed aan. Delphine kwam in 2018 in de zaak als jobstudent en kwam in 2019 vast in dienst”, vertelt bestuurder Wendy Dierckens (41) uit Tielt. “Er ontstond een enorme vriendschapsband door onze gezamenlijke passie. In 2021 werd Delphine gerante van Roeselare en ondertussen is ze medevennoot. Samen kunnen we alles aan en willen we er een mooi verhaal van maken. We stralen passie uit en willen onze energie ook doorgeven aan onze klanten.”

“E-fit is een EMS workout waarbij je in 20 minuten 18 keer efficiënter traint dan in een traditionele workout van 90 minuten”, weet bestuurder Delphine Vandierendonck (27) uit Tielt. “Hierbij focussen we op een fit, strak en gespierder lichaam aan de hand van personal coaching. We werken niet enkel met oefeningen, maar ook met cardio. Zo kunnen ze ook hun conditie verbeteren en energieker worden.”

Mentaal welzijn

“We kregen heel veel vraag in onze andere studio’s uit andere steden. Door de grote vraag hebben we besloten om ook die klanten te kunnen service bieden”, gaat Wendy verder. “We kregen de kans om twee bestaande E-fit studio’s onder onze vleugels te nemen om zo onze naamsbekendheid te vergroten en doordat Delphine sinds dit jaar in de zaak is gekomen, kunnen we de taken wat verdelen en meer studio’s runnen. De nieuwe zaken zijn gelegen in Izegem in de Baronstraat 114 en in Torhout, Zwanestraat 8. We openden deze in januari 2023. We hebben een heel gemotiveerd team en al onze coaches hebben een hart voor sport en voeding. We hechten niet alleen belang aan sport, maar ook het mentale welzijn en de algemene gezondheid en beleving vinden we enorm belangrijk”, klinkt het.

“De nadruk ligt eigenlijk op het persoonlijk begeleiden van de klant. We merken dat de nadruk de laatste tijd enorm veranderd is en dat mensen vooral belang hechten aan het persoonlijk contact en de algemene gezondheid. Onze coaches zijn specifiek opgeleid en hebben ook een nauw contact met de klant.” (RV)