BO-solutions uit Roeselare gaat samenwerking aan met Innoptus Solar Team en bouwt mee aan duurzame zonnewagen

BO-solutions, een Roeselaars bedrijf dat metalen onderdelen op maat maakt, werkt op dit moment de laatste onderdelen voor de zonnewagen van het Belgische Innoptus Solar Team af. Met die zonnewagen wil een team van twintig Belgische ingenieursstudenten de meest innovatieve en efficiënte zonnewagen bouwen om deel te nemen aan de Bridgestone World Solar Challenge in Australië.

Innoptus Solar Team, een team van 20 studenten aan de KU Leuven, wil de meest innovatieve en efficiënte zonnewagen ter wereld te bouwen. In 2019 werden ze al wereldkampioen op de World Solar Challenge in Australië en die titel willen ze dit jaar uiteraard graag opnieuw in de wacht slepen.

Die zonnewagen zal in Australië racen met hoogtechnologische onderdelen van metaalbedrijf BO-Solutions.

“Als toonaangevende maker van hoogtechnologische precisieonderdelen in metaal is BO-Solutions met haar know-how, ervaring en unieke productietechnologieën een gedroomde partner om het verschil te maken. Een nauwe samenwerking en uitwisseling van innovatieve ideeën, zorgt voor een zonnewagen die de grenzen van efficiëntie en prestaties zal verleggen”, zegt het bedrijf zelf.

Jong talent

“Innovatie en duurzaamheid behoren tot de kernwaarden van ons bedrijf” vertelt zaakvoerder Bart Vandepitte. “We willen jong talent kansen geven, hen stimuleren om met trial and error een zo duurzaam mogelijk voertuig te maken, misschien wel de wagen van de toekomst. Kinderen moeten al in het basisonderwijs geïnspireerd worden, “goesting” krijgen om te kiezen voor een job in techniek en technologie. Maar evengoed hopen we hiermee een zo breed mogelijk publiek te sensibiliseren voor de uitdagingen die ons nog te wachten staan op gebied van klimaatverandering.”

Bridgestone World Solar Challenge gaat in oktober dit jaar door en loopt van Darwin tot Adelaide. Het Innoptus Solar Team kijkt met spanning uit naar de uitdagingen die nog voor hen liggen en met BO-Solutions als partner hopen ze in oktober geschiedenis te schrijven.