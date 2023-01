Bluesand Outlet neemt goede start op nieuwe locatie in Vlissegem

Dominique De Clerck en Eline Van Audenaerde openden in de kerstvakantie hun nieuwe outlet store van Bluesand in de Warvinge, op de vroegere locatie van tuincentrum De Groene Haan.

“Een goed zichtbare locatie met ruime parking, en ook veel meer passage dan op ons oude adres in de Groenestraat”, zegt Dominique. Een goeie twintig jaar geleden startte hij in het Leuvense Bierbeek met de verkoop van sportkledij tegen lage prijzen. D’Store werd al snel de grootste sport- en vrijetijdswinkel uit de regio. “Met Bluesand keerde ik terug naar mijn geboortestreek, maar het concept is hetzelfde: de betere kwaliteitsmerken tegen betaalbare prijzen, en dat het hele jaar door.”

Winkelbeleving

In de Bluesand Outlet kan je het jaar rond koopjes doen, met in januari uitschieters tot zeventig procent. “Waar we in onze vier winkels aan de kustlijn uitsluitend nieuwe collecties brengen, bieden we hier een combinatie aan van nieuwe én vorige collecties”, aldus Dominique. Op de nieuwe locatie wordt ook meer ingezet op de winkelbeleving. “Alles is hier wat overzichtelijker gepresenteerd, wat het voor de mensen een stuk aangenamer maakt. De eerste reacties waren heel positief.” Bluesand Outlet is gelegen in de Warvinge 51. Meer info op www.bluesand.be (WK)