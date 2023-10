Bloemtiest opent opnieuw

Terwijl zijn grote liefde aan de afwas staat, stapt Bruno Bonte, oftwel Bloemtiest, voorzichtig naar de stoel. Door een ongelukkig fietsongeval moest hij drie en een halve maanden de deuren van zijn bloemenwinkel sluiten, maar na een stevige revalidatie opent hij op 18 oktober opnieuw de deuren in de Kafhoek nr. 14 in het hart van Moorsele.

“Het was een stevige klap. De bestuurder had mij blijkbaar niet gezien en vooral mijn knie en schouder hebben de klap gevangen. Het wordt nog werk van lange adem en het was de voorbije maanden letterlijk stap voor stap, maar ondertussen kan ik terug met de auto rijden en een mooi boeket samenstellen lukt opnieuw”, steekt Bruno van wal.

Leerschool

“Het is bijna exact een jaar geleden, op 21 en 22 oktober 2022 dat ik startte met Bloemtiest en het is wel fijn dat ik die verjaardag kan meepikken. Straks zijn we ook 1 november en voor een bloemenwinkel is dit een interessante periode. Dit eerste jaar was een leerschool. Zeker in belangrijke periodes als kerst of met Valentijn. Het was springen in het luchtledige, nu heb ik er meer zicht op. Leveren aan bedrijven is ook een onderdeel van de uitdaging. Er zijn nu al Kortrijk Xpo of GVO, gaande van een boeket aan de receptie of bij bedankingen of beurzen. Voor de winkel zelf mik ik op gezelligheid. Mijn handelsmerk is natuurlijk de kleurrijke boeketten maar ik geniet tegelijk van de babbel en tas koffie. Sinds kort is er ook de ruilbibliotheek met al een 50-tal boeken, van Brusselmans tot ‘Bewegen na kanker’, van ‘Alle mensen deugen’ tot het lichtere genre.”

Op de eerste verjaardag kun je zowel op zaterdag als op zondag een cadeaubon winnen, mits aankoop van 30 euro. Er zijn glaasjes en/of taartjes. “Het leuke het voorbije jaar is vooral dat mensen beginnen te vertellen. De fotomuur nodigt uit tot reisverhalen, mensen beginnen met elkaar te praten, leuke dingen maar soms ook over verlies. Iemand een stukje kleur kunnen bieden, een streep hoop, een glimlach, dat is fijn.”

Bestellen kan op sociale media (Instagram of Facebook) op Bloemtiest. Kafhoek 14, Moorsele. brunobonte@yahoo.com, 0475 70 88 10