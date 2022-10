Bloemtiest opent nieuwe bloemenwinkel in Moorsele

Bruno Bonte reisde de wereld rond, vond de liefde in Moorsele en zet nu de stap om zijn droom te realiseren: een eigen bloemenwinkel. De winkel in de Kafhoek 14 in Moorsele heeft nog de laatste toets nodig. De gezellige wand is al klaar, twee zetels wachten op klanten, de houten banken voor de bloemen zijn nog leeg.

“Er zijn verschillende mooie bloemenwinkels in onze regio, maar ik zocht toch nog iets anders. Ik wil drukte vermijden. Ons leven is al zo hectisch. Bij ons kun je je tijd nemen, een kop eerlijke koffie, of een beetje lezen terwijl ik het boeket samenstel, dat moet zeker kunnen. In ons concept gaan we voor kleur, voor gepaste muziek, dat kopje koffie, een aanbod dat evolueert volgens het seizoen, het klimaat. Ik ga geen bloemen kopen uit Ecuador” vertelt Bruno.

“Ik stopte begin augustus met mijn job en begon met een pop-up-winkel. Een beetje om te kijken of de ambitie wel realistisch was. Ik kreeg gelukkig veel positieve reacties, over de kleurige samenstelling, over de kwaliteit van het boeket.”

Liefde, troost en gezelligheid

“Het gevoel zat goed en dat motiveerde om deze winkel te starten. Ik volgde verschillende opleidingen tot in Londen. Mijn kernwoorden zijn liefde, troost en gezelligheid. Ik wil mensen iets extra bieden op mooie momenten, maar ook als het leven pijn doet en troost kan helpen, en soms ook heel gewoon een stukje schoonheid, voor de gezelligheid.”

Bruno werd geboren in Afrika en reisde met zijn ouders doorheen het continent. Op eigen houtje trok hij door Latijns-Amerika maar ook Zuid-Oost-Azië, of Iran, Oezbekistan zijn niet onbekend. “Er komt nog een wereldkaart met foto’s van mijn reizen aan de muur, en ik ben ook een filmfanaat, dus dat zul je ook terugvinden. Die andere culturen, kleuren, natuur bepalen mee mijn werk. Ik wil ook bedrijven bijstaan in hun initiatieven voor medewerkers of klanten. Het is ook mogelijk een vaas te huren. Je vindt Kafhoek 14 door in de Rozenstraat het eerste straatje links te nemen. Je parkeert op het pleintje, wij zitten net om de hoek. Als je parkeert aan de kerk, wandel je in drie minuten naar de winkel.” (HV)

Bloemtiest opent zaterdag 22 oktober. Openingsuren vind je op bloemtiest.be of op Facebook.