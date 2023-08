Bloemenzaak Acacia sluit na 33 jaar de deuren: “Klanten luchtten hun hart bij ons met een kop koffie”

Jannique Clarysse (60) en Martin Decoster (64) trekken eind september de deur van Bloemen Acacia achter zich dicht. Het koppel baatte de bloemenzaak in de Kapelleriestraat 33 jaar lang uit. Martin en Jannique hebben zich al die jaren naar eigen zeggen 200 procent voor hun klanten ingezet, maar eind september gaan ze met welverdiend pensioen.

Het bloemenverhaal begon voor Jannique op veertienjarige leeftijd, toen ze met een leercontract bij Bloemen Gerard in Roeselare startte en de knepen van het vak leerde. Op haar achttiende startte ze een eigen bloemenzaak, die ze negen jaar runde. “Nadien opende ik samen met Martin Bloemen Acacia”, vertelt Jannique. “We openden de deuren op 1 oktober 1990 en sluiten bijna precies dag op dag 33 jaar later, op 30 september.”

Vooral Jannique was het gezicht van Acacia. “Martin werkte immers nog voltijds, maar sprong zoveel mogelijk bij in de zaak. We kregen ook vaak hulp van familie en vrienden”, aldus Jannique. “Ik werkte als drukker bij Roularta en nadien als logistiek verantwoordelijke bij diepvriesgroentebedrijf Pinguin, het huidige Greenyard”, pikt Martin in. “We zijn hier begonnen met een kleine winkel van 6 op 3 meter groot, maar dankzij onze inzet is de zaak blijven groeien tot een winkel van 300 vierkante meter. We hebben ons altijd 200 procent ingezet voor onze zaak en onze klanten.”

Nooit naar pretpark

“We waren elke dag van de week van 7 tot 20 uur of zelfs 21 uur open”, aldus Jannique. “De klanten wisten dat ze op ons konden rekenen. We waren zelfs op kerst- en op oudejaarsavond tot 21 uur open. Kerstmis en Nieuwjaar hebben we zelf nooit gevierd. Het bleef bij een telefoontje met ‘zalige hoogdag’ naar onze ouders. Het gebeurde ook dat een nabijgelegen feestzaal ons ’s nachts uit ons bed belde omdat ze nog een bloemstuk nodig hadden. Daar hebben we steeds met plezier voor gezorgd. Met onze vier kinderen trokken we slechts één keer per jaar op vakantie. We zijn met hen zelfs nooit naar een pretpark gegaan. Martin kampeerde in de periode rond Allerheiligen dan weer 14 dagen in weer en wind bij het kerkhof om chrysanten aan de man te brengen. Onze inzet zorgde er voor dat we niet alleen klanten uit Staden hadden, maar ook uit de ruime omgeving. Zelfs mensen uit Roeselare vonden de weg naar Acacia. Ook het sociale aspect speelde bij ons een rol. Het gebeurde al eens dat klanten hun hart bij ons luchtten bij een kop koffie in de keuken.”

“Sinds we hebben aangekondigd dat we gaan stoppen, krijgen we alleen maar leuke reacties van de klanten”, vertelt Martin. “Ze zeggen zonder uitzondering allemaal dat ze het spijtig vinden. Iemand zei zelfs dat Staden door het verdwijnen van Acacia een meerwaarde kwijt is.”

Genieten van pensioen

Het koppel verhuist na hun pensioen naar Roeselare. “De winkel en de bijhorende woning staan te koop”, aldus Martin. “Het is een handelszaak waar om het even welke winkel in kan ondergebracht worden. We sluiten ook een overname van Acacia niet uit. Geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen”.

“We staan nog steeds erg graag in de zaak”, zegt Jannique. “Ik ga het ongelofelijk missen, maar nu is het tijd voor andere zaken: voor de kleinkinderen zorgen, een terrasje doen en eens naar de markt gaan. We hopen in elk geval dat we nog lang van ons pensioen zullen kunnen genieten.”