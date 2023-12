Bloemenweelde verhuist naar het Zuiderpark

Een heuse pop-upwinkel in de Amersveldestraat voor een drietal jaar, dat is wat Griet Declercq van plan is tijdens de wegeniswerken in de Lichterveldestraat. De vierde generatie uitbaters van Bloemenweelde heeft grootse plannen en zorgt voor heel wat vernieuwing in een tof en hedendaags kader.

“Uitwijken naar hier, was de ideale oplossing tijdens de wegenwerken”, aldus Griet Declercq (35). Ze woont met haar man Nico Van Eenoo en zonen Jonas en Matis in Wingene, maar daar komt binnenkort verandering in. “De moeilijke bereikbaarheid zou een ramp betekend hebben voor het aan de man brengen van onze snijbloemen en planten. Dus besloten we uit te wijken naar het Zuiderpark. Het pand, een voormalige fitnesszaak, leek ideaal om hier onze tijdelijke zaak verder te zetten. Uiteindelijk is het gebouw ondertussen ook onze eigendom geworden, dus we hebben wel wat meer mogelijkheden nu. Het was een huzarenstukje om hier alles klaar te krijgen tegen 20 november, maar dankzij Nico en Jonas is dat allemaal gelukt. Mijn zoon Jonas studeert in het VTI en hij zorgde voor de houten aankleding, de afscheidingswanden, de houten banken en rekken… Het was als het ware voor hem een eindwerk op zich.”

Maison Coton

“Daarnaast gaan we niet alleen verder met de bloemen en planten, mest- en sproeistoffen en tuinartikelen die we al jaren aanbieden aan de klant, maar we namen ook Maison Coton uit Lichtervelde over. Dat betekent dat we ook een groot aanbod aan decoratie hebben, maar ook de huisparfums van Mathilde M, de vele geurtjes van Bridgewater en de wasparfums van Il bucato di Adele zitten in ons assortiment. Het is de bedoeling dat alles binnen enkele jaren terug mee verhuist naar ons nieuwe winkelcomplex langs de Lichterveldestraat, waar we ook zullen wonen. Voorlopig zitten we hier goed, ik voel me hier soms precies in Brugge met de rijhuizen hier in de straat, de gezellige passage van wandelaars en fietsers en de trein die een paar keer per uur voorbijrijdt”, besluit Griet. (JDK)