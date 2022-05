Bloemen Vanallemeersch-Deraedt in Gits installeert bloemenautomaat: 24/7 een boeket uit de muur

Sinds kort kun je bij bloemen Vanallemeersch-Deraedt bloemen uit de automaat halen. De bloemenzaak wil hiermee non-stop klaarstaan voor hun klanten. “Wie last-minute nog een attentie nodig heeft, kan continu terecht in ons ruime assortiment aan de automaat. Ook met Moederdag in het verschiet zullen we onze automaat voortdurend aanvullen”, begint zaakvoerder Mark Vanallemeersch.

De bloemenzaak in de Leenbosstraat bestaat al sinds 1993 en evolueert graag mee met zijn tijd. Terwijl Mark Vanallemeersch zich vooral richt op het tuinaanlegbedrijf, is partner Nancy Deraedt dagelijks druk in de weer in de winkel. “Ik dacht er al een tijdje over om op zondag te sluiten maar durfde de stap niet zetten. Bijna iedereen in onze branche is op zondagvoormiddag open dus ik kon onze klanten niet in de steek laten”, begint zaakvoerster Nancy. “En dan brak de coronacrisis uit en vonden veel mensen de weg naar de bloemist terug. We konden nergens op bezoek maar veel mensen stuurden wel een bloemetje naar hun geliefden. We merken dat veel mensen opnieuw met volle teugen van een (droog)boeket, een bloemstukje of een plant willen genieten in huis. Het waren dus zeker geen rustige tijden bij ons, integendeel”, gaat Mark verder.

Koelsysteem

“Corona kreeg mij ook te pakken maar de winkel draaide op volle toeren dankzij het personeel. Toen ik me wat beter voelde, ben ik meteen terug aan de slag gegaan. En dat had ik beter niet gedaan want ik kreeg ‘mijn klopke’ achteraf. Eind 2021 hakten we de knoop door en kochten we onze op maat gemaakte én gekoelde automaat. Voor mij is het een ideale oplossing. Ik kan op zondag een rustdag nemen en toch laat ik de klanten niet in de steek. Naast bloemstukken en verse bloemen zijn er ook cadeaubonnen in alle prijsklassen te verkrijgen. Vorige week maakten we zelfs een trouwboeket die ’s avonds opgehaald werd uit onze automaat. Verser kan het niet en dankzij het koelsysteem blijven de bloemen goed bewaard”, gaat Nancy Deraedt verder.

Uniek in de streek

Naast de gemeentes Zedelgem en Meulebeke is de bloemenautomaat in Gits de eerste in onze streek. “Ook onze parkeergelegenheid is een troef. Mensen hoeven geen parking te zoeken of lang aan te schuiven. We zien zelfs mensen die tijdens de openingsuren iets uit de automaat halen. We blijven in ieder geval de service en persoonlijk advies aanbieden zoals voorheen. De webshop en onze bloemenautomaat zijn extraatjes om onze klanten continu te voorzien van verse snijbloemen, bloemstukjes en zoveel meer. Bij speciale gelegenheden zoals Moederdag zijn wij wel uiteraard open van 7 tot 15 uur, maar op andere zondagen blijven wij gesloten en neemt onze bloemenautomaat het voor heel even van ons over. Langer dan twee dagen kan ik het toch niet laten om met mijn passie bezig te zijn”, aldus Nancy Deraedt van bloemenzaak Vanallemeersch-Deraedt. (EVG)

Wie een boeketje uit de bloemenautomaat wenst te kopen kan dat in de Leenbosstraat 10 in Gits.