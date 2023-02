Bloemen Thalia verpot naar ruimer pand

Bloemen Thalia nam onlangs zijn intrek in een gloednieuw pand in het centrum van de gemeente. De nieuwe zaak is gelegen op de benedenverdieping van residentie Tresleca, schuin tegenover de oude winkel in de Schoolstraat.

Bloemen Thalia vestigde zich eind 2019 in het pand waar Pros Vandierendonck vele jaren zijn bloemenwinkel Marylis had. “Bloemen waren van jongsaf mijn passie”, verduidelijkt Thalia Baute, 27 jaar jong en afkomstig van de Zwevegemse deelgemeente Moen. Samen met haar man, Joran Lamaire, woont ze in de Boelarestraat in Deerlijk. “Tijdens mijn middelbare studies volgde ik bloemensierkunst aan het Provinciaal Technisch Intituut (PTI), de Tuinbouwschool in Kortrijk. In het weekend ging ik de stiel leren in Gardesign in Bissegem. Na mijn opleiding heb ik er enkele jaren gewerkt en vooral veel geleerd. Later heb ik verder ervaring opgedaan bij Rani Flowers & Soul in Meulebeke, waar ik mijn creativiteit verder kwijt kon.”

“De drang om een eigen zaak uit de grond te stampen, kreeg in 2019 vaste vorm toen we te horen kregen dat het pand vrij kwam waar Marylis gevestigd was. Medio oktober 2019 konden we de deuren van Bloemen Thalia openen. We hebben in de voorbije jaren een mooi klantenbestand opgebouwd. Het aanbod verruimde in die mate dat de bestaande ruimte veel te krap was geworden om verder comfortabel te kunnen werken. In onze nieuwe winkel hebben we alle faciliteiten om alles overzichtelijk uit te stallen en de klanten in ideale omstandigheden te ontvangen.”

“Wat we met Bloemen Thalia allemaal aanbieden? Met ons gemotiveerd medewerkersteam proberen we een persoonlijke service voor elke klant te garanderen en streven we resoluut naar optimale kwaliteit. Dat geldt zowel voor boeketten, bloemstukken, planten en decoratiemateriaal. Ook voor huwelijken, geboorten, communiefeesten, jubilea en grafwerk kan men hier terecht. Wie op regelmatige basis de woonkamer of het kantoor wil opfleuren met een vers boeketje of bloemstukje, kan een beroep doen op onze abonnementendienst. We pakken ook geregeld met workshops uit.”

Bloemen Thalia is open op dinsdag (enkel op bestelling), op woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 14 uur tot 18.30 uur, op zaterdag doorlopend van 9.30 uur tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12 uur. (DRD)

Info: Bloemen Thalia, Schoolstraat 31, Deerlijk, 056 75 42 71, www.bloementhalia.be en thalia@bloementhalia.be.